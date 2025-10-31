Überraschung! Bezirksligist Hülsen wirft den Titelverteidiger raus

Spannung bis zum Schluss! Rund um den Reformationstag wurden die letzten beiden Viertelfinalspiele des Bezirkspokals ausgetragen, bei denen es jeweils zum finalen Showdown vom Punkt kam. Der SV Vorwärts Hülsen sorgte für die Überraschung der Pokal-Runde und warf den Titelverteidiger raus, in Egestorf war der 17. Elfmeter entscheidend. Damit stehen nun alle vier Halbfinalisten fest.
Der MTV Egestorf lud den TSV Bardowick zum selbsternannten Spiel des Jahres zum heißen Tanz am Donnerstagabend. Das Flutlicht und der Einsatz von Pyrotechnik sorgten für emotionale Rahmenbedingungen. Ein missglückter Befreiungsschlag landete bei Don-Vaios Dovas, der nach seiner überraschten Ballannahme mit dem zweiten Kontakt ansehnlich vollstreckte (40.).
Der Jubel war aber nur von kurzer Dauer, weil die Gäste wenig später durch eine Rote Karte in Unterzahl gerieten (42.). Die Spielanteile schwanken nun zu Gunsten der "Äsdörper" aus, die nach der Lücke suchten. Schließlich bedienten die Hausherren Stürmer Christopher Ehlers hinter der gegnerischen Kette, der von Torhüter Christian Glebke von den Beinen geholt wurde. Mit dem fälligen Strafstoß ermöglichte Florian Eggert den Showdown im Elfmeterschießen (69.).
Die ersten 16 Schützen bewiesen in einem Pokal-Krimi die nötigen Nerven und brachten die Kugel im Kasten unter. Schließlich war es der eingewechselte Marvin Dibowski, der an Glebke scheiterte. Daraufhin bekamen die Bardowicker den Matchball, den Aaron Wiechel für das Halbfinal-Ticket verwandelte.
Der SV Vorwärts Hülsen steht im Halbfinale des Bezirkspokals! Der Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 3 schmiss bereits in der vorherigen Runde mit dem TSV Ottersberg raus, nun musste sogar Titelverteidiger Rotenburger SV dran glauben. Felix Wolf brachte den Underdog in Führung (25.), Marcello Manezes Muniz glückte die schnelle Kurskorrektur (29.).
Weil der SVV sich von seinen Gästen aber nicht beeindrucken ließ, kam es schließlich zum Elfmeterschießen. Dort avancierte Torhüter Peer Geier zum Helden, der den entscheidenden Schuss von Bilal Trabelsi parierte. Damit zieht Hülsen als zweiter Bezirksligist nach Bardowick ins Halbfinale ein.
Info: Mit der SV Drochtersen/Assel II und dem MTV Treubund Lüneburg sind bereits zwei Teams am 3. Oktober ins Halbfinale eingezogen. Diese Runde wird am Ostermontag ausgetragen.