Überraschung! Bezirksligist Hülsen wirft den Titelverteidiger raus

Der MTV Egestorf lud den TSV Bardowick zum selbsternannten Spiel des Jahres zum heißen Tanz am Donnerstagabend. Das Flutlicht und der Einsatz von Pyrotechnik sorgten für emotionale Rahmenbedingungen. Ein missglückter Befreiungsschlag landete bei Don-Vaios Dovas, der nach seiner überraschten Ballannahme mit dem zweiten Kontakt ansehnlich vollstreckte (40.).

Der Jubel war aber nur von kurzer Dauer, weil die Gäste wenig später durch eine Rote Karte in Unterzahl gerieten (42.). Die Spielanteile schwanken nun zu Gunsten der "Äsdörper" aus, die nach der Lücke suchten. Schließlich bedienten die Hausherren Stürmer Christopher Ehlers hinter der gegnerischen Kette, der von Torhüter Christian Glebke von den Beinen geholt wurde. Mit dem fälligen Strafstoß ermöglichte Florian Eggert den Showdown im Elfmeterschießen (69.).

Die ersten 16 Schützen bewiesen in einem Pokal-Krimi die nötigen Nerven und brachten die Kugel im Kasten unter. Schließlich war es der eingewechselte Marvin Dibowski, der an Glebke scheiterte. Daraufhin bekamen die Bardowicker den Matchball, den Aaron Wiechel für das Halbfinal-Ticket verwandelte.