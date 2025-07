Überraschung beim Würzburger FV: Cheftrainer Eckart verabschiedet sich

Philipp Eckart hatte Ende des Jahres 2023 den Würzburger FV in einer sportlich prekären Lage übernommen. Am Ende der Spielzeit 2023/24 musste der WFV in die Relegation. Es drohte der Abstieg in die Landesliga. In zwei denkwürdigen Relegationsduellen gegen den TSV Nürnberg-Buch und den TSV Großbardorf konnten die Weiß-Blauen schließlich jeweils durch nervenaufreibende Siege in der Verlängerung die Bayernliga halten. In der vergangenen Saison 2024/25 ging`s rund um die Sepp-Endres-Sportanlage weit weniger dramatisch zur Sache. Am Ende lief der WFV im gesicherten Mittelfeld auf Platz zehn über die Ziellinie. Philipp Eckart sollte nun in der kommenden Runde die Mannschaft weiter stabilisieren, doch dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Vorstand Sport Scheder: "Waren als Verein auf ein solches Szenario vorbereitet."