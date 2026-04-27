Überraschung bei Topteam verpasst: TSV Neuried droht in die Relegation abzurutschen

Neuried kommt unten einfach nicht raus. – Foto: Dagmar Rutt

Hoffnung für die anstehenden Duelle gegen die direkten Konkurrenten FC Teutonia, TSG Pasing und FC Alte Haide-DSC zog TSV-Trainer Robert Schöttl am Sonntag immerhin aus einer ordentlichen Phase nach dem Seitenwechsel. „Das muss unsere Mindestleistung in den nächsten Spielen sein. Auf diesen 20 Minuten können wir aufbauen“, sagte der Interimscoach.

Die große Überraschung ist Neurieds Kreisliga-Fußballern am Sonntag nicht gelungen. Auswärts bei Aufstiegsaspirant SV München West unterlagen die Grün-Weißen mit 0:4 (0:2) und befinden sich damit weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Bei vier verbleibenden Partien beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer sechs Punkte. Sollte die Aufholjagd im Saisonendspurt nicht mehr gelingen, droht also mindestens die Relegation.

Ärger bei Neuried-Coach Schöttl über den zweiten Gegentreffer

Einen frühen Gegentreffer hatten die Neurieder eigentlich tunlichst vermeiden wollen, dieser fiel jedoch schon nach sechs Minuten. Infolge eines Einwurfs hatten die Gäste Torschütze Lukas Hogeback im Rückraum übersehen. „Das war einfach sehr schnell mit einem Kontakt gespielt. Ich glaube, selbst wenn der Rückraum besetzt ist, fällt das Tor trotzdem“, musste Schöttl anerkennen. Umso mehr ärgerte sich der Trainer über den zweiten Gegentreffer nach einer knappen halben Stunde durch einen direkten Freistoß von Laurin Vogel.

Denn die Vorgabe sei gewesen, gegen die gefährlichen Münchner tunlichst keine Standardsituationen zuzulassen. „Das Tor haben wir uns selbst eingeschenkt. Der Spieler steht geschlossen zur Auslinie und wir rempeln von hinten rein“, kritisierte Schöttl. Im Anschluss an die offene Phase kurz nach Wiederanpfiff entschied der Favorit aus dem Westend die Partie mit dem 3:0 dann vorzeitig und legte in der Schlussphase den vierten Treffer nach.

Am Ausgang der Partie konnten auch die weiterhin angeschlagenen Ralic-Brüder nichts ändern. Sowohl Kapitän Danilo Ralic als auch Spielmacher Marko Ralic wurden in der 72. Minute eingewechselt, um nach ihren Verletzungen Spielpraxis zu sammeln. „Beide haben den Einsatz wohl gut verkraftet“, berichtete Schöttl.

SV München West – TSV Neuried 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Hogeback (6.), 2:0 Vogel (29.), 3:0 Hansel (69.), 4:0 Petrovic (84.)