Überraschung bei Schweinfurt 05: Neue Aufgabe für Gerd Klaus

Dass es eine schwere Saison werden würde, das war durchaus allen klar beim 1. FC Schweinfurt 05. Aber so hatten sich die Schnüdel das dann auch nicht vorgestellt. Abgeschlagener Tabellenletzter in der 3. Liga. Erst drei Punkte auf der Habenseite, zehn Zähler beträgt schon der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Was die 05er auch probieren, bisher finden die Unterfranken keinen Zugang zum Profifußball in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Die ersten Abgesänge werden bereits nach dem zwölften Spieltag angestimmt. Dabei wird bei den Schnüdeln nichts unversucht gelassen. Jetzt kehrt ein alter Bekannter in den Dunstkreis des Sachs-Stadions zurück und soll mithelfen, den berühmten Bock umzustoßen.

Der Name Gerd Klaus geisterte die vergangenen Tage durch die Kugellagerstadt. Auf FuPa-Nachfrage bestätigte der Schweinfurt 05 in einer Mitteilung kurz und knapp: "Gerd Klaus steht beratend zur Verfügung." In welchem Bereich, oder welchen Personen, er konkret als Berater zu Diensten ist, dazu wollte sich der Verein nicht äußern.



Von 2012 bis 2018 coachte der heute 55-Jährige den FC05, holte in seiner ersten Saison die Meisterschaft in der Bayernliga Nord und führte Schweinfurt in die Regionalliga. Nach seiner Zeit als Trainer schlüpfte er in die Rolle des Sportlichen Leiters, trat allerdings im September 2018 von seinem Posten nach einem folgenschweren Fauxpas zurück. Was war passiert? Schweinfurt hatte im Totopokal die Würzburger Kickers mit 3:1 besiegt, doch weil zu wenige U23-Spieler im Kader der Schnüdel standen, wurde das Ergebnis in ein 2:0 für die Kickers am grünen Tisch umgewandelt. Auch Klaus wurde der Fehler angelastet, der zog die Konsequenzen und nahm seinen Hut.



Seitdem ist viel Wasser den Main hinuntergelaufen. Gerd Klaus war in der Zwischenzeit beim SV Seligenporten (Cheftrainer) und der SpVgg Greuther Fürth II (Co-Trainer) engagiert. Seit dieser Saison coacht er den Landesligisten SV Lauterhofen. Die Oberpfälzer haben in der Landesliga Nordost ordentlich zu kämpfen und schweben als Tabellen-16. in Abstiegsgefahr.