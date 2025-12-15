Überraschung bei der Vorrunde: Verbandsligist fliegt ohne Pleite raus

Am Sonntag wurden im Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die ersten beiden Endrunden-Tickets für das Hallenmasters der Frauen vergeben. Der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Allemannia Jessen sicherten sich die Teilnahme beim Finalturnier in Barleben. Dagegen schied ein anderer Verbandsligist ohne Niederlage aus.

Die SG Union Sandersdorf war fulminant in den Tag gestartet. Mit Siegen über den FC Eintracht Köthen (6:0) und den SV Blau-Weiß Zorbau hatte der Tabellendritte der Humanas-Verbandsliga vorgelegt. Dann aber folgte der Bruch: Die weiteren drei Partien endeten allesamt mit Unentschieden - weshalb die Unionerinnen am Ende nur auf Rang drei landeten. Im entscheidenden Duell um die Endrunden-Teilnahme trennte sich Sandersdorf mit einem 0:0 von Jessen.

Zwei von acht Tickets sind damit vergeben. Die weiteren Vorrunden-Gruppen werden am 4. Januar in Eggersdorf sowie am 11. Januar in Irxleben und Rottleberode ausgetragen.

Während Union damit raus war, durften die Alemanninen jubeln. Mit drei Siegen und jenem Remis sicherte sich Jessen wie im Vorjahr wieder einen Startplatz beim Finalturnier. Noch besser machte es am Sonntag in Landsberg nur der SV Blau-Weiß Dölau: Mit vier Siegen und einem 1:1 gegen Sandersdorf ließ der Verbandsliga-Aufsteiger keine Zweifel an seiner Qualifikation für die Endrunde aufkommen.

