 2025-08-27T11:11:03.766Z

Ligabericht
Hört sofort bei der TSG Wieseck in der Fußball-Gruppenliga auf: Trainer Fabio Eidelwein. (Archivfoto) © Jens Kaliske
Hört sofort bei der TSG Wieseck in der Fußball-Gruppenliga auf: Trainer Fabio Eidelwein. (Archivfoto) © Jens Kaliske

Überraschung bei der TSG Wieseck: Trainer hört auf

Teaser GL GI/MR: +++ Trotz sportlich ordentlicher Bilanz muss die TSG Wieseck auf Trainersuche gehen. Was hinter der Entscheidung steckt und wie es jetzt für den Fußball-Gruppenligisten weitergeht +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
TSG Wieseck
Fabio Eidelwein
Fabio Eidelwein

Gießen-Wieseck . Harter Schlag für die TSG Wieseck: Nach dem fünften Spieltag steht der Fußball-Gruppenligist ohne Cheftrainer da. Fabio Eidelwein tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Seinen Rücktritt begründete der 50-Jährige mit der Doppelbelastung durch seine Selbstständigkeit und dem Bedürfnis, sich künftig stärker seiner Familie zu widmen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 027.8.2025, 17:21 Uhr
RedaktionAutor