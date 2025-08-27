Überraschung bei der TSG Wieseck: Trainer hört auf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gießen-Wieseck . Harter Schlag für die TSG Wieseck: Nach dem fünften Spieltag steht der Fußball-Gruppenligist ohne Cheftrainer da. Fabio Eidelwein tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Seinen Rücktritt begründete der 50-Jährige mit der Doppelbelastung durch seine Selbstständigkeit und dem Bedürfnis, sich künftig stärker seiner Familie zu widmen.