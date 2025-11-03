Überraschung auf dem Roten Hügel

Westvororte startete mutig, schon nach 50 Sekunden der erste Schuss auf das Weidaer Tor. Im Gegenzug lag der Ball dann im Tor der Gäste, aber Oliver Peuker hatte aus Abseitsposition getroffen. In Minute 5 die erste gute Möglichkeit für die Gäste. Nach einer Faustparade von Weidas Torwart Lucas Soldera köpfte Klotz über das Tor. Zwei Weidaer Ecken brachten nichts ein. Als Kapitän Tim Richter im Mittelfeld nicht angegriffen wurde, zog er aus 22 Metern unvermittelt ab und der Ball schlug im Weidaer Tor ein. Westvororte legte nach. Ein Pass durch die Schnittstelle der Weidaer Abwehr brachte Diallo in freie Position und der Angreifer der Gäste nutzte das überlegt zum 0:2. Ein Weidaer Schuss von Björn Trinks landete über dem Kasten der Randgeraer. Diallo hatte dann zwei weitere Riesenchancen. Erneut frei vor Soldera verhinderte der Weidaer Keeper mit starker Parade das 0:3. Der nächste Diallo-Schuss verfehlte die lange Ecke knapp. Weida wirkte verunsichert und verursachte kurz vor dem Pausenpfiff ohne Not einen Eckball. Aus diesem resultierte das 0:3. Maximilian Kurth traf per Kopf. Zur Pause musste Weida froh sein, nicht noch höher zurückzuliegen.

Die zweite Halbzeit war dann ein Sturmlauf des Gastgebers, allerdings unterbrochen durch kreuzgefährliche Angriffe der Gäste. Nach Vorarbeit von Graham klärte Torwart Burgold gegen Trinks. Erneut bereitete Graham vor und Christopher Lehmann schoss aus Nahdistanz drüber. Eine Konterchance über Winefeld und Diallo brachte nichts ein. Nach einer Stunde der erste Weidaer Treffer, den Peuker nach Vorarbeit von Dörlitz mit einem platzierten Schuss aus spitzem Winkel erzielte. Weida legte sofort nach, der gerade eingewechselte Simon Fuchs traf flach in die lange Ecke. Es war nun noch genug Zeit für Weida, wenigstens auszugleichen. Fritz Pöckel schoss nach Vorabeit von Graham und Peuker aus guter Position drüber. Dann aber fast die Entscheidung. Rehnelt legte auf Winefeld ab, aber Soldera flog in die Ecke und verhinderte mit spektakulärer Parade das 2:4. In den letzten Minuten des Spiels hatte Westvororte dann das Glück des Tüchtigen, denn Weida traf dreimal das Torgestänge. Till Schöneich köpfte nach Ecke von Lehmann mit der ersten Ballberührung nach seiner Einwechslung an den Pfosten. Burgold hielt den Volleyschuss von Hugh Graham. Ein Rückpass von Peuker brachte Fuchs in Schussposition, aber diesmal landete der Ball an der Latte. In der Nachspielzeit traf dann Robin Paulick aus 20 Metern erneut den Pfosten.

Fazit: Der Schlusspfiff ging im Jubel der Gäste unter, die mit ihren Fans den ersten Saisonsieg feierten. Weida konnte die unterirdische ersten Halbzeit nicht mehr korrigieren. Spitzenreiter SCHOTT Jena siegte auch bei Wismut Gera und enteilt in der Tabelle. Am kommenden Sonnabend folgt für den FC Thüringen das nächste schwere Auswärtsspiel beim FC An der Fahner Höhe.