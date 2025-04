Überraschung angesagt? Kellerkinder fordern Leuscheid und Spich

Zwei Absteiger mit unterschiedlichen Zielen

Unter anderem der 1. FC Spich II und der TuS Oberlar werden bis zum Ende der Saison noch in Entscheidungen involviert sein - indes in sehr verschiedene. Die Spich-Reserve führt die Liga an, hat - wenn man das abgebrochene Spiele gegen Rot-Weiß Hütte einbezieht - drei Punkte Vorsprung vor dem SV Leuscheid. Der TuS Oberlar bewegt sich am anderen Ende der Tabelle. Mit 19 Zählern ist Oberlar zurzeit Vorletzter, hat sich mit dem 2:1-Erfolg über den FC Kosova Sankt Augustin in der vergangenen Woche aber wieder etwas freigeschaufelt. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt nur noch drei Punkte. Allerdings: Alles andere, als ein Sieg des 1. FC wäre am Sonntag eine große Überraschung.