Überraschung an der Spitze - FF Toggenburg und Gambarogno top

FF Toggenburg geht auch im dritten Saisonspiel als Sieger vom Platz: 2:0 Sieg gegen die Blue Stars aus Zürich. Auch das andere Spitzenteam - die AS Gambarogno - gewinnt zu Hause gegen einen Zürcher Verein: 3:1 gegen den Aufsteiger aus Effretikon. Zürisee United kann die blau-weisse Fahne auch nicht retten und geht in Erlinsbach mit 0:5 unter. Somit ein schwarzes Wochenende für die Zürcher Frauenteam. Zu den Spielen:
Keine Chance für den FC Effretikon beim Duell gegen die AS Gambarogno. Topscorerin Scilla Grossi traf bereits in der 12. Minute zum 1:0. Nur 22 Minuten später erhöhte sie auf 2:0. Effretikon kam in der 82. Minute durch Ladina Poltronieri auf 2:1 heran, doch Giada Amato stellte in der 88. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte den 3:1-Sieg für Gambarogno.
Beim Duell zwischen FC Erlinsbach und Zürisee United dominierte die Heimelf klar und gewann mit 5:0. Lorena Maria Hauri eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, gefolgt von Adriana Zeravica, die in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Aline Schwaller traf kurz vor der Halbzeit zum 3:0. Ein Eigentor von Sandrina Guatelli in der 57. Minute bescherte Erlinsbach das 4:0, bevor Schwaller in der 72. Minute ihren zweiten Treffer erzielte und den Endstand von 5:0 herstellte.
Erfolgreicher Start des neuen Trainerteams des FC Staad. Gegen den FC Eschenbach behielten die Frauen knapp mit 2:1 die Oberhand. Das Spiel begann furios, als Celine Bradke in der 3. Minute für Staad zur Führung traf. Eschenbach antwortete in der 21. Minute durch Seraina Diethelm und stellte auf 1:1. In der zweiten Halbzeit sorgte Viktoria Gerner in der 65. Minute für den entscheidenden Treffer zum 2:1. Staad sicherte sich damit den Heimsieg.
Weiterer Dreier für den FF Toggenburg. Gegen die zähen Blue Stars aus Zürich setzten sich die Frauen von Trainer Domgjoni mit 2:0 durch. In der 59. Minute erzielte Diana Brändle das erste Tor und in der Nachspielzeit machte Norin Walt den Sieg perfekt und traf zum 2:0 Schlussresultat. Ein verdienter Erfolg für Toggenburg!
Klare Verhältnisse im Duell zwischen dem FC Sempach und dem FC Baar. Die Gäste aus Baar setzten sich überraschend klar mit 3:0 durch. Angelina Brun Zona eröffnete in der 16. Minute den Torreigen. Nur sechs Minuten später erhöhte Amélie Ackermann auf 2:0. In der 77. Minute stellte Leila Tushi den Endstand her. Baar konnte somit den ersten Dreier der Saison verbuchen und sich im vorderen Teil des Mittelfeldes festsetzen, während der FC Sempach nach einem super Start einen ersten Dämpfer einstecken muss.
Keinen Sieger und keine Tore zwischen dem SC Schwyz und dem FC Mels. Das Spiel endete torlos. Für beide Team ein gewonnener Punkt, welcher zu einem gelungenen Saisonstart für beide Teams beiträgt. Nach 3 Partien steht der Aufsteiger aus Mels bei 4 Punkten, während der SC Schwyz noch einen Punkt besser dasteht.
Zahlen und Fakten zum 3. Spieltag:
FC Sempach – FC Baar 0:3
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Aline Güttinger, Leonie Amberg, Deborah Müller, Sabrina Huber, Franziska Haas, Jessica Schwegler, Tanja Schmid, Samantha Bucher, Julia Wolfisberg - Trainer: Pascal Amrein
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Saskia Langenegger, Anna Aurora Baumann, Ryana Moos, Amélie Ackermann, Lena Grässli, Angelina Brun Zona - Trainer: Andreas Diethelm - Trainer: Christian Vögtli
Tore: 0:1 Angelina Brun Zona (16.), 0:2 Amélie Ackermann (22.), 0:3 Leila Tushi (77.)
FC Erlinsbach – Zürisee United 5:0
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Alina Sticher, Saskia Meier, Lorena Maria Hauri, Lina Fischlin, Moriel Pfister, Aline Schwaller, Larissa Stampfli, Adriana Zeravica, Noemi Nussbaum - Trainer: Thomas Müller - Trainer: Rolf Freyenmuth
Zürisee United: Joëlle Nyffenegger, Selma Stirnemann, Maya Schmiedel, Halisa Jusmani, Hannah Tresch, Charlotte Duval, Alyssa Michelle König, Michelle Gähler, Maggie Moore, Kaja Miskovic, Jolka Bentele - Trainer: Ahmet Vatansever
Tore: 1:0 Lorena Maria Hauri (25.), 2:0 Adriana Zeravica (37.), 3:0 Aline Schwaller (42.), 4:0 Sandrina Guatelli (57. Eigentor), 5:0 Aline Schwaller (72.)
FC Staad – FC Eschenbach 2:1
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde, Enya Böhrer, Rahel Imlig, Anna Lanter (57. Sophia Blumenthal), Elis Eiler, Viktoria Gerner (66. Debora Egli), Celine Bradke (71. Melanie Wäger), Vera Isik, Shania Vogt (66. Selina Frischknecht), Jasmin Germann, Felicia Linder (57. Jessica Jayne Schwarzl) - Trainer: Justyna Trzaskowski - Trainer: Natalia Vujnic
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Anina Rudolf, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer (46. Dania Diem), Naomi Fitsum (91. Jennifer Widmer), Selina Della Rossa, Debora Piceci (70. Pascale Camenisch), Pascale Camenisch (46. Annina Faisst), Seraina Diethelm (63. Flavia Rohner), Saskia Holwerda, Anna Mirjam Häberli (35. Amélie Oertig) (77. Seraina Diethelm) - Trainer: Antonio Scarano - Trainer: Adrian Helbling
Tore: 1:0 Celine Bradke (3.), 1:1 Seraina Diethelm (21.), 2:1 Viktoria Gerner (65.)
FF Toggenburg – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 2:0
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Valerie Kern, Lara Gabathuler, Anuschka Salzmann, Diana Brändle, Marina Oberholzer, Maurine Schnyder, Norin Walt, Alexandra Brändle, Siri Bucherini, Stephanie Buschta - Trainer: Vitor Domgjoni
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati, Simona Gatto, Hannah Purainer, Simona Püntener, Leonie Ferrara, Anja Thürig, Sylwia Joffcheff, Hanna Preuss, Sabrina Looser, Anouk Pfammatter - Trainer: Sibylle Grob - Trainer: Patrick Reymond
Tore: 1:0 Diana Brändle (59.), 2:0 Norin Walt (90.)
SC Schwyz – FC Mels 0:0
SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Tanja Hengartner, Nadine Heinzer, Martina Steiner, Julia Rohrbacher, Stefanie Betschart, Corinne Ulrich, Shanice Toggenburger - Trainer: Daniel Bucher - Trainer: Peter Stadelmann
FC Mels: Lisa Schmidt, Gabi Ackermann, Noemi Gliott, Jara Gantner, Laura Gliott, Annaleah Kressig, Fiona Moser, Lea Kalberer, Sina Kalberer, Sarah D'Agostino-Willi, Lia Imhof - Trainer: Stefan Schlegel - Trainer: Roger Gubser
Tore: keine Tore
AS Gambarogno – FC Effretikon 3:1
AS Gambarogno: Nicoletta Prandi, Veronika Emini, Sara De Marco, Ludovica Molinari, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Chiara Rocca, Giulia Acar, Emy Golay, Anna Horlacher - Trainer: Alan Gaggetta - Trainer: Sebastiano Giametta
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Yasmine Bucher, Shani Baumgartner, Andrea Spörri, Vipavee Meyer, Nayelli Pfister, Natascha Frieden, Flurina Poltronieri, Lara Victoria Bienz, Abidemi Tolulope Akeju, Talisha Siriu - Trainer: Patrik Meier - Trainer: Bruno Lanciano
Tore: 1:0 Scilla Grossi (12.), 2:0 Scilla Grossi (34.), 2:1 Ladina Poltronieri (82.), 3:1 Giada Amato (88.)