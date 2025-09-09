Überraschung an der Spitze - FF Toggenburg und Gambarogno top

FF Toggenburg geht auch im dritten Saisonspiel als Sieger vom Platz: 2:0 Sieg gegen die Blue Stars aus Zürich. Auch das andere Spitzenteam - die AS Gambarogno - gewinnt zu Hause gegen einen Zürcher Verein: 3:1 gegen den Aufsteiger aus Effretikon. Zürisee United kann die blau-weisse Fahne auch nicht retten und geht in Erlinsbach mit 0:5 unter. Somit ein schwarzes Wochenende für die Zürcher Frauenteam. Zu den Spielen:

Keine Chance für den FC Effretikon beim Duell gegen die AS Gambarogno. Topscorerin Scilla Grossi traf bereits in der 12. Minute zum 1:0. Nur 22 Minuten später erhöhte sie auf 2:0. Effretikon kam in der 82. Minute durch Ladina Poltronieri auf 2:1 heran, doch Giada Amato stellte in der 88. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte den 3:1-Sieg für Gambarogno. Beim Duell zwischen FC Erlinsbach und Zürisee United dominierte die Heimelf klar und gewann mit 5:0. Lorena Maria Hauri eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, gefolgt von Adriana Zeravica, die in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Aline Schwaller traf kurz vor der Halbzeit zum 3:0. Ein Eigentor von Sandrina Guatelli in der 57. Minute bescherte Erlinsbach das 4:0, bevor Schwaller in der 72. Minute ihren zweiten Treffer erzielte und den Endstand von 5:0 herstellte.

Erfolgreicher Start des neuen Trainerteams des FC Staad. Gegen den FC Eschenbach behielten die Frauen knapp mit 2:1 die Oberhand. Das Spiel begann furios, als Celine Bradke in der 3. Minute für Staad zur Führung traf. Eschenbach antwortete in der 21. Minute durch Seraina Diethelm und stellte auf 1:1. In der zweiten Halbzeit sorgte Viktoria Gerner in der 65. Minute für den entscheidenden Treffer zum 2:1. Staad sicherte sich damit den Heimsieg. Weiterer Dreier für den FF Toggenburg. Gegen die zähen Blue Stars aus Zürich setzten sich die Frauen von Trainer Domgjoni mit 2:0 durch. In der 59. Minute erzielte Diana Brändle das erste Tor und in der Nachspielzeit machte Norin Walt den Sieg perfekt und traf zum 2:0 Schlussresultat. Ein verdienter Erfolg für Toggenburg!