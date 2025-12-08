Überraschte und Enttäuschte in der Kreisliga A Ost

Die Bilanz von Turan Bauknecht kann sich sehen lassen. Nachdem er von Fabio Ferrari das Traineramt beim SV 08 Laufenburg II übernommen hatte, führte er die Nullachter auf den zweiten Tabellenplatz und verteidigte diesen mit dem 2:1 gegen Mitkonkurrent SV Jestetten, "einen der bisher stärksten Gegner". Die Gäste setzten Laufenburg früh unter Druck und gingen in in Führung (8.), aber die Heimelf antwortete schnell mit dem 1:1. Kurz vor der Pause belohnte sich Laufenburg für eine starke erste Halbzeit mit dem 2:1. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.