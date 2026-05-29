Überrascht Erftstadt wieder? − Pesch steht vor dem Charaktertest

Düren will in Gladbach drei Punkte holen – Foto: 1. FC Düren

Der Bonner SC reist mit einer fast makellosen Weste an und führt die Tabelle im engen Meisterschaftsrennen mit dem FC Hennef an. In der Rückrunde ist Bonn noch ungeschlagen und konnte zuletzt an Hennef vorbeiziehen. Doch Deutz hat in dieser Spielzeit schon mehr als einmal bewiesen, dass die Deutzer vor allem zu Hause eine unangenehmer Gegner für jedes Top-Team sein können. Mit 25 Punkten stehen die Deutzer zwar im gesicherten Mittelfeld, doch von einem lockeren Saisonausklang will niemand etwas wissen. Deutz-Trainer Mehmet Isik macht vor dem Duell unmissverständlich klar, dass seine Mannschaft die Zügel im Saisonendspurt noch einmal massiv anzieht: „Zu Gast bei uns: der Tabellenführer Bonner SC. Wir freuen uns auf die schwere Herausforderung gegen einen absoluten Topgegner. Gerade im Heimspiel wollen wir natürlich alles rausholen. Für uns sind es ab jetzt nur noch Endspiele!“

Erftstadt steckt mit 21 Punkten mitten im Abstiegskampf und hat ein knackiges Restprogramm vor der Brust. Doch anstatt vor der Offensiv-Power der Hennefer (58 Saisontore) zu erzittern, zieht Germania-Coach Dustin Esser positive Energie aus den vergangenen Wochen. Seine Mannschaft hat bewiesen, dass sie die „Großen“ der Liga massiv ärgern kann. Esser blickt angriffslustig und mit einem klaren Plan auf das Duell: „Mit Hennef erwartet uns eines der besten Teams der Liga. Nachdem wir gegen Königsdorf und Bonn aber zwei tolle Mannschaftsleistungen zeigen konnten, haben wir das klare Ziel, daran anzuknüpfen. Wir wollen in Hennef etwas mitnehmen, bevor wir in die zwei Endspiele um den Klassenerhalt gegen Deutz und Troisdorf gehen.“ Während Erftstadt jeden Zähler wie einen Bonuspunkt im Abstiegskampf verbuchen kann, ist die Ausgangslage für den FC Hennef 05 komplett gegensätzlich. Die Gastgeber sind im Fernduell um die Meisterschaft mit dem Bonner SC absolut zum Siegen verdammt.

Morgen, 17:30 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 Bonner SC Bonner SC 17:30 PUSH

Gegensätzliche Vorzeichen in Troisdorf Während die Gastgeber auf Platz elf jeden Punkt im erbitterten Kampf gegen den Abstieg brauchen, ist der Tabellendritte aus Königsdorf zuletzt sehr gut in Form. Troisdorfs Trainer Tarek Maarouf weiß um die Schwere der Aufgabe, setzt aber voll auf den Heimvorteil und die bedingungslose Leidenschaft seiner Truppe: „Am Sonntag steht für uns ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Mit Königsdorf erwartet uns eine starke Mannschaft. Trotzdem wollen wir unsere Außenseiterrolle annehmen und alles daran setzen, die Punkte zu Hause zu behalten. Wir werden kämpfen, alles investieren und gemeinsam alles dafür tun, um am Ende mit unseren Fans einen Heimsieg feiern zu können.“ Der TuS dagegen will den positiven Trend aus den letzten Wochen fortsetzen. Königsdorf lässt die Saison keineswegs austrudeln. Trainer Ufuk Balik macht unmissverständlich klar, dass man in den verbleibenden Partien absolut keine Geschenke verteilen wird: „Für uns ist die Marschroute klar: Wir wollen das beste Ergebnis rausholen, also die drei Punkte. Das ziehen wir konsequent bis zum Saisonende durch, da wir die jetzige Phase bereits als Vorbereitung für die neue Saison sehen. Wir wollen keinen einzigen Punkt verschenken und wollen dementsprechend auch in Troisdorf die drei Zähler holen.“

Düren muss nach Gladbach Am Sonntagvormittag wartet auf den 1. FC Düren eine echte Reifeprüfung bei den A-Junioren von Bergisch Gladbach. Nach den turbulenten letzten Wochen wollen die Gäste vor allem eines: Konstanz in ihre Leistungen bringen. Düren stellt mit 65 Treffern zwar die gefährlichste Offensivabteilung der Liga, ließ defensiv aber auch immer wieder wichtige Punkte liegen. Der jüngste Auftritt gegen das Top-Team aus Königsdorf hat jedoch gezeigt, welches Potenzial in der Truppe steckt. Dürens Trainer Elias Ponsen weiß genau, an welchen Stellschrauben seine Jungs drehen müssen, um auch beim Tabellenvierten erfolgreich zu sein: „Bergisch Gladbach wird sonntagmorgens definitiv ein schwerer Gegner. Das ist für uns traditionell keine einfache Uhrzeit, aber wir wollen uns beweisen und den Flow aus dem Spiel gegen Königsdorf mitnehmen. Dafür müssen wir von Anfang an Gas geben, gegen den Ball gut arbeiten und uns diesmal auch belohnen.“ Da beide Mannschaften im gesicherten oberen Mittelfeld stehen und weder mit dem Titelrennen noch mit dem Abstiegskampf direkt etwas zu tun haben, können beide Teams mit offenem Visier agieren. Für Ponsen ist die Saisonendphase daher vor allem eine Charakterfrage, bei der noch einmal alles rausgeholt werden soll: „Gleichzeitig freue ich mich auf die letzten drei Spiele der Saison und wir wollen einfach das Maximale aus diesen Spielen mitnehmen.“

Pesch steht vor Charaktertest Das Tabellenschlusslicht empfängt auf der heimischen Anlage Rheinsüd zum Kölner Duell. Auch wenn die sportlichen Vorzeichen für die Hausherren kaum düsterer sein könnten, schickt das Team eine klare Botschaft an die Konkurrenz: Aufgegeben hat sich in Pesch noch niemand. Mit gerade einmal zwölf Punkten und der bitteren Last von über 100 Gegentoren in dieser Spielzeit blickt der FC Pesch der sportlichen Realität ins Auge. Doch genau in solchen Momenten zeigt sich der wahre Kern einer Mannschaft. Für das anstehende Heimspiel hat das Trainerteam die Zügel angezogen und fordert von den Jungs vor allem eine emotionale Reaktion. Pesch-Trainer Yavuz Günay bringt die Marschroute kurz und unmissverständlich auf den Punkt: „Unsere Situation ist klar. Trotzdem wollen wir im Heimspiel Charakter zeigen und uns deutlich anders präsentieren.“

Morgen, 18:00 Uhr FC Pesch Pesch FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd 18:00 PUSH

Hürth ist auswärts gefordert Der FC Hürth reist als echtes Phänomen an. Die Offensive ist mit 64 erzielten Treffern hervorragend. Das Problem: Die Defensive. 54 Gegentore sind die Achillesferse der Mannschaft, die mit 27 Punkten auf Platz sieben rangiert und den Blick nach unten noch nicht ganz verlieren darf. Um in Eilendorf zu bestehen, muss die Hintermannschaft stabilisiert werden. Das Selbstvertrauen dürfte nach den jüngsten Erfolgserlebnissen im Verein – nicht zuletzt durch die starke Form einiger Offensivakteure im Seniorenbereich – jedenfalls stimmen. Die Gastgeber vom SV Eilendorf stehen mit 36 Punkten auf einem starken fünften Tabellenplatz und haben eine deutlich ausgewogenere Bilanz vorzuweisen. Die Aachener wollen den Heimvorteil nutzen, um den fünften Rang zu zementieren und die Distanz zu den Verfolgern zu vergrößern.