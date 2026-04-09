Überrascht die (SG) Adlhausen/Langquaid II gegen den SV Schwaig?

Nach dem 3:2-Erfolg gegen den Tabellenvierten Türkspor Mainburg gab es für die Schuster-/Niedermeier-Mannen bei der Abensberger Reserve einen Rückfall, den es gegen stark einzuschätzende Schwaiger wiedergutzumachen gilt. Doch dem jungen Team um Lauerer, Kusiak und Steger steht eine Mannschaft gegenüber, in der ehemalige Akteure des Bezirksligisten TV Aiglsbach den Ton angeben: Das ist zum einen Trainer Matthias Ehrenreich am Spielfeldrand und zum anderen sind es die Brüder Florian (13 Tore / 6 Assists) und Andreas Schweiger (11/8) auf dem Rasen. Außerdem unterstreichen Tim Hofinger (8/10), Tobias Forchhammer (7/3) und Tobias Heindl (6/5) die Offensivkraft des Clubs bei Neustadt. In der Vorrunde setzte es für die SGler eine 5:1-Niederlage und im Vorjahr entführten die SVler aus Langquaid mit einem 7:2-Erfolg Sieg und Punkte.

Um dem Gast Paroli bieten zu können, brauchen die Hausherren sehr gute 90 Minuten, in denen vor allem die Defensive um Schlussmann Dominik Eder und Innenverteidiger Gent Zekoli über sich hinauswächst und die Offensive um Bastian Blenke, Veit Dürmeier und Polat Ötgün sich bei ihren Abschlüssen effektiv zeigt.