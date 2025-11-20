Markus Hilmer ist nach nur sieben Spielen nicht mehr Trainer von Deutz 05. – Foto: Desteye / Hempel

Überraschendes Ende: Deutz 05 stellt Markus Hilmer frei Deutz 05 trennt sich trotz starker Bilanz von Trainer Markus Hilmer Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 1 Deutz 05 Yilmaz Ardic Markus Hilmer

Nach nur sieben Spielen endet die Amtszeit von Markus Hilmer bei Deutz 05 bereits wieder. Trotz guter Punkteausbeute spricht der Klub von einer „sportlichen und strukturellen Fehlentwicklung“ – und vollzieht einen Schritt, der sportlich kaum zu erwarten war.

Beim SV Deutz 05 herrscht erneut Bewegung auf der Trainerbank. Keine zwei Monate nach Amtsantritt hat sich der Bezirksligist mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Hilmer getrennt. Der 53-Jährige, der erst Ende September nach der Vertragsauflösung von Ali Meybodi übernommen hatte, verlässt den Klub nach sieben Ligaspielen – mit einer Bilanz, die sportlich kaum Anlass zur Kritik bietet: vier Siege, zwei Remis, eine Niederlage. Dennoch entschied sich der Verein nun zu einem Schritt, der intern offenbar schon länger gereift ist. „Nach eingehender Analyse der bisherigen Amtszeit sind wir zu dem Entschluss gekommen, uns mit sofortiger Wirkung von unserem Trainer Markus Hilmer zu trennen“, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Die Verantwortlichen sprechen dabei ausdrücklich nicht über Ergebnisse oder Tabellenstände, sondern über grundlegende Entwicklungen. „In den vergangenen Wochen konnten wir eine sportliche und strukturelle Fehlentwicklung feststellen und sind nicht zu der Überzeugung gelangt, dass diese in Zukunft korrigiert werden kann.“ Der Klub betont, die Trennung sei unumgänglich gewesen – auch wenn Platz 4 und 24 Punkte aus 12 Spielen sportlich eigentlich stabil wirken. Der Rückstand auf Tabellenführer SV Schönenbach beträgt sieben Punkte.