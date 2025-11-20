Überraschendes Ende: Deutz 05 stellt Markus Hilmer frei

Nach nur sieben Spielen endet die Amtszeit von Markus Hilmer bei Deutz 05 bereits wieder. Trotz guter Punkteausbeute spricht der Klub von einer „sportlichen und strukturellen Fehlentwicklung“ – und vollzieht einen Schritt, der sportlich kaum zu erwarten war.
Beim SV Deutz 05 herrscht erneut Bewegung auf der Trainerbank. Keine zwei Monate nach Amtsantritt hat sich der Bezirksligist mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Hilmer getrennt. Der 53-Jährige, der erst Ende September nach der Vertragsauflösung von Ali Meybodi übernommen hatte, verlässt den Klub nach sieben Ligaspielen – mit einer Bilanz, die sportlich kaum Anlass zur Kritik bietet: vier Siege, zwei Remis, eine Niederlage.
Dennoch entschied sich der Verein nun zu einem Schritt, der intern offenbar schon länger gereift ist. „Nach eingehender Analyse der bisherigen Amtszeit sind wir zu dem Entschluss gekommen, uns mit sofortiger Wirkung von unserem Trainer Markus Hilmer zu trennen“, heißt es in der Vereinsmitteilung.
Die Verantwortlichen sprechen dabei ausdrücklich nicht über Ergebnisse oder Tabellenstände, sondern über grundlegende Entwicklungen. „In den vergangenen Wochen konnten wir eine sportliche und strukturelle Fehlentwicklung feststellen und sind nicht zu der Überzeugung gelangt, dass diese in Zukunft korrigiert werden kann.“
Der Klub betont, die Trennung sei unumgänglich gewesen – auch wenn Platz 4 und 24 Punkte aus 12 Spielen sportlich eigentlich stabil wirken. Der Rückstand auf Tabellenführer SV Schönenbach beträgt sieben Punkte.
Markus Hilmer bestätigte die Entscheidung am Abend. „Der Vorstand und die sportliche Leitung haben mich heute Abend darüber informiert, dass man mit der aktuellen Entwicklung der Mannschaft und den Ergebnissen nicht zufrieden ist und die sportlichen Ziele des Vereins gefährdet sieht. Daher bin ich ab sofort nicht mehr Trainer von Deutz 05.“
Für Hilmer endet damit eine kurze, aber intensive Amtszeit. Der erfahrene Coach war zuvor mehrere Jahre beim SV Schlebusch in der Landesliga tätig und arbeitete im Rhein-Erft-Kreis unter anderem beim SV Weiden, SC Fliesteden und Rot-Weiß Ahrem. Nach Meybodis abruptem Abgang hatten zunächst Co-Trainer Tobias Bluhm und Sportchef Yilmaz Ardic einen Spieltag lang interimsweise übernommen, bevor Hilmer das Team am 5. Spieltag übernahm. Seine erste Niederlage kassierte der Landesliga-Absteiger erst am vergangenen Wochenende – ein 0:2 im Top-Spiel gegen die DJK Südwest.
Trotz der sportlich positiven Bilanz bleibt man im Verein bei der klaren Linie: „In diesem Falle ist in der Konsequenz festzustellen, dass eine Trainerentlassung leider unumgänglich ist – auch wenn die sportlich-tabellarische Situation es nicht zwingend erscheinen lässt.“ Gleichzeitig bedankt sich der Klub ausdrücklich für Hilmers Arbeit: „Der SV Deutz 05 bedankt sich bei Markus Hilmer für seinen Einsatz und wünscht ihm für die persönliche und sportliche Zukunft alles Gute.“
Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits in vollem Gange und man wolle "zeitnah eine passende und nachhaltige Nachfolge präsentieren.“