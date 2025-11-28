Überraschendes Ende

Niklas Kissel ist nicht mehr Trainer beim FC Zuzenhausen. – Foto: Rainer Jacksch

Das kam unerwartet. Niklas Kissel ist nicht mehr Trainer des FC Zuzenhausen. Am Dienstag informierte er die Mannschaft. Sportliche Gründe, der FC hat seit genau zwei Monaten kein Spiel mehr verloren, gibt es nicht dafür, sondern viel mehr Berufliche.

"Ich hätte ohnehin nach der Saison aufgehört, weil die Trainertätigkeit nicht mehr mit den Anforderungen in meinem Beruf in Einklang zu bringen gewesen wäre", sagt Kissel, der dann im engen Austausch mit dem Sportlichen Leiter Tobias Schattschneider die Entscheidung traf, sofort sein Amt zur Verfügung zu stellen. Als Angestellter bei "wmBau" in Östringen ist er der 29-Jährige seit September in neuer Funktion schwer eingespannt. Das hat in ihm die Entscheidung reifen lassen, schon jetzt den Weg für einen Nachfolger frei zu machen. Kissel sagt: "Wir hatten gute, ehrliche Gespräche und deshalb sage ich auch ganz klar, ´es geht immer zuerst um die Mannschaft und den Verein und nicht um mich als Einzelperson´, deshalb gehe ich jetzt."

Abschließend wendete er sich in einem emotionalen Text an die Mannschaft und hat jedem einzelnen Spieler sowie Betreuer und Funktionär eine Nachricht geschickt. "An dieser Stelle es mir ein Anliegen, mich explizit bei meinem Vorgänger Steffen Schieck und Tobias Schattschneider zu bedanken", so Kissel, der weiter ausführt, "Steffen hat mich bestärkt, als Trainer zu übernehmen und ´Schatti´ hat mir als ganz jungem Trainer das Vertrauen geschenkt, was alles andere als selbstverständlich war. Außerdem gebührt jedem aus dem Staff um meine Trainerkollegen Andy Bürger, Marc Schneckenberger, die Torwarttrainer Axel Hofmann und Timo Mistele sowie den Physios Julies Illes und Rüdiger Rößler und Betreuer Eduardo Sanchez mein Dank." Emotional wird er dem Klub und der Mannschaft eng verbunden bleiben, wie er verspricht: "Der Sohn meiner Freundin spielt ohnehin in Zuzenhausen in der F-Jugend und außerdem ist mir der Verein in meiner Zeit hier sehr ans Herz gewachsen."