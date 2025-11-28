Überraschendes Ende

Das kam unerwartet. Niklas Kissel ist nicht mehr Trainer des FC Zuzenhausen. Am Dienstag informierte er die Mannschaft. Sportliche Gründe, der FC hat seit genau zwei Monaten kein Spiel mehr verloren, gibt es nicht dafür, sondern viel mehr Berufliche.
"Ich hätte ohnehin nach der Saison aufgehört, weil die Trainertätigkeit nicht mehr mit den Anforderungen in meinem Beruf in Einklang zu bringen gewesen wäre", sagt Kissel, der dann im engen Austausch mit dem Sportlichen Leiter Tobias Schattschneider die Entscheidung traf, sofort sein Amt zur Verfügung zu stellen.
Als Angestellter bei "wmBau" in Östringen ist er der 29-Jährige seit September in neuer Funktion schwer eingespannt. Das hat in ihm die Entscheidung reifen lassen, schon jetzt den Weg für einen Nachfolger frei zu machen. Kissel sagt: "Wir hatten gute, ehrliche Gespräche und deshalb sage ich auch ganz klar, ´es geht immer zuerst um die Mannschaft und den Verein und nicht um mich als Einzelperson´, deshalb gehe ich jetzt."
Abschließend wendete er sich in einem emotionalen Text an die Mannschaft und hat jedem einzelnen Spieler sowie Betreuer und Funktionär eine Nachricht geschickt. "An dieser Stelle es mir ein Anliegen, mich explizit bei meinem Vorgänger Steffen Schieck und Tobias Schattschneider zu bedanken", so Kissel, der weiter ausführt, "Steffen hat mich bestärkt, als Trainer zu übernehmen und ´Schatti´ hat mir als ganz jungem Trainer das Vertrauen geschenkt, was alles andere als selbstverständlich war. Außerdem gebührt jedem aus dem Staff um meine Trainerkollegen Andy Bürger, Marc Schneckenberger, die Torwarttrainer Axel Hofmann und Timo Mistele sowie den Physios Julies Illes und Rüdiger Rößler und Betreuer Eduardo Sanchez mein Dank."
Emotional wird er dem Klub und der Mannschaft eng verbunden bleiben, wie er verspricht: "Der Sohn meiner Freundin spielt ohnehin in Zuzenhausen in der F-Jugend und außerdem ist mir der Verein in meiner Zeit hier sehr ans Herz gewachsen."
Rein sportlich sehen Kissel und Schattschneider die Mannschaft zum Vorrundenende gefestigt, regelmäßige Punktgewinne haben den zähen Saisonstart mit zeitweise bangen Blicken Richtung Abstiegszone längst vergessen gemacht. "Es war klar, dass wir mit je zehn Ab- und Neuzugängen Zeit benötigen würden, dann haben sich die Jungs aber doch recht schnell stabilisiert", konstatiert Schattschneider.
Kissel erwähnt die zahlreichen Rückmeldungen, die er nach Gesprächen mit gegnerischen Trainerkollegen oder auch Schiedsrichtern erhalten hat. Er sagt: "Wir haben ganz oft gesagt bekommen, dass wir den besten Fußball der Liga spielen." Der Vorrundenendspurt ab Anfang Oktober bestätigt dies. Zuze hat in diesem Zeitraum aus acht Partien 18 seiner 24 Punkte gesammelt und sich zumindest in Tuchfühlung zur Spitzengruppe als Tabellensechster begeben.
Nun befindet sich der Oberliga-Absteiger in der Winterpause. Es ist also zumindest etwas Zeit, ehe ein neuer Trainer übernehmen muss. Dennoch drängt die Zeit, schließlich würde eine zeitnahe Entscheidung für Klarheit im gesamten Verein sorgen.
Auf den sportlichen Leiter warten derweil intensive Tage und Wochen mit vielen Gesprächen. "Jetzt müssen wir erst einmal eine Lösung finden, da diese Entwicklung für mich auch überraschend gewesen ist", sagt Schattschneider, der Kissel, "nur das Beste wünscht."
Der Sportliche Leiter will bis Weihnachten einen neuen Trainer präsentieren. Wie es sich dann mit den bisherigen Co-Trainern Andreas Bürger und Marc Schneckenberger verhält, hängt zwangsläufig vom neuen Coach ab. Schattschneider erläutert: "Marc ist ja ohnehin Spieler bei uns und wird auch bleiben und Andi würden wir auch gerne behalten, da er sich sehr gut eingelebt hat."