Überraschendes Aus in Fürstenried: Lacin vor nächster Herausforderung Überraschung in der Kreisliga von Luca Hayden · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Nach einer Saison: Tufan Lacin hört beim FC Fürstenried auf. – Foto: Fürstenried

Tufan Lacin verlässt den FC Fürstenried nach nur einer Saison. Der ehemalige Co-Trainer von Türkgücü München steht bereits vor der nächsten Aufgabe.

Die Zeit von Tufan Lacin beim FC Fürstenried ist beendet. Nach nur einer Saison als Cheftrainer des Münchner Kreisligisten zieht der ehemalige Co-Trainer von Türkgücü München weiter. Dabei war die Euphorie vor einem Jahr groß: Gemeinsam mit Offensivspieler Emre Tunc wechselte Lacin von Türkgücü nach Fürstenried – ein Transferdoppelpack, der in der Münchner Kreisliga für Aufmerksamkeit sorgte. Für Lacin war es die erste Cheftrainerstation im Herrenbereich. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre als Co-Trainer an der Seite von Alper Kayabunar bei Türkgücü München. Kayabunar führte zuletzt die U21 des TSV 1860 München zur Meisterschaft in der Bayernliga, sprang zwischenzeitlich bei den Profis als Interimstrainer ein und leitet aktuell die Vorbereitung der ersten Mannschaft. In diesem Umfeld sammelte Lacin wichtige Erfahrungen, ehe er in Fürstenried selbst die Verantwortung übernahm.

Ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte ein wenig auserzählt ist. Tufan Lacin über die Entscheidung Fürstenried zu verlassen Dass seine Zeit in Fürstenried nach nur einer Saison endet, sei vor allem eine persönliche Entscheidung gewesen, erklärt Lacin. Einen einzelnen Auslöser habe es nicht gegeben. „Es war die Gesamtsituation. Irgendwie hat es einfach nicht mehr gepasst“, sagt der 31-Jährige im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern. Die Entscheidung sei in den vergangenen Wochen gereift. „Ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte ein wenig auserzählt ist. Für den Verein und für mich ist es besser, wenn ein neuer Impuls kommt.“