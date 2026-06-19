Überraschendes Aus in Fürstenried: Lacin vor nächster Herausforderung

Tufan Lacin verlässt den FC Fürstenried nach nur einer Saison. Der ehemalige Co-Trainer von Türkgücü München steht bereits vor der nächsten Aufgabe.
Die Zeit von Tufan Lacin beim FC Fürstenried ist beendet. Nach nur einer Saison als Cheftrainer des Münchner Kreisligisten zieht der ehemalige Co-Trainer von Türkgücü München weiter. Dabei war die Euphorie vor einem Jahr groß: Gemeinsam mit Offensivspieler Emre Tunc wechselte Lacin von Türkgücü nach Fürstenried – ein Transferdoppelpack, der in der Münchner Kreisliga für Aufmerksamkeit sorgte.
Für Lacin war es die erste Cheftrainerstation im Herrenbereich. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre als Co-Trainer an der Seite von Alper Kayabunar bei Türkgücü München. Kayabunar führte zuletzt die U21 des TSV 1860 München zur Meisterschaft in der Bayernliga, sprang zwischenzeitlich bei den Profis als Interimstrainer ein und leitet aktuell die Vorbereitung der ersten Mannschaft. In diesem Umfeld sammelte Lacin wichtige Erfahrungen, ehe er in Fürstenried selbst die Verantwortung übernahm.
Ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte ein wenig auserzählt ist.
Tufan Lacin über die Entscheidung Fürstenried zu verlassen
Dass seine Zeit in Fürstenried nach nur einer Saison endet, sei vor allem eine persönliche Entscheidung gewesen, erklärt Lacin. Einen einzelnen Auslöser habe es nicht gegeben. „Es war die Gesamtsituation. Irgendwie hat es einfach nicht mehr gepasst“, sagt der 31-Jährige im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern. Die Entscheidung sei in den vergangenen Wochen gereift. „Ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte ein wenig auserzählt ist. Für den Verein und für mich ist es besser, wenn ein neuer Impuls kommt.“
Wichtig ist Lacin dabei, dass die Trennung ohne böses Blut erfolgt. „Ich möchte niemanden in ein schlechtes Licht rücken. Die Verantwortlichen haben wirklich alles gegeben“, betont er. Seine Entscheidung habe er alleine getroffen. Trotzdem fällt Lacin nach einer Saison ein positives sportliches Fazit. Mit Rang vier sei man „total zufrieden“.
Nach dem Aus in Fürstenried wartet auf Lacin längst die nächste Herausforderung. Wie Fußball Vorort/FuPa Oberbayern erfuhr, übernimmt der 31-Jährige zur neuen Saison die TSG Pasing. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga soll dort ein neues Projekt entstehen.
Der Kontakt sei erst nach seiner Entscheidung gegen eine Fortsetzung in Fürstenried entstanden. „Die Verantwortlichen möchten einen neuen Weg einschlagen“, erklärt Lacin. Gemeinsam wolle man ein langfristiges Projekt aufbauen und den Verein Schritt für Schritt wieder nach vorn bringen. „Wir möchten frischen Wind reinbringen und mittelfristig versuchen, in die höheren Amateurbereiche zu kommen.“ lha