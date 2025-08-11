Überraschendes Aus für TSV Weeze

Dass die Auslosung für die erste Runde im Niederrheinpokal dem TSV Weeze in seiner Partie die Favoritenrolle zugeschustert hatte, war aufgrund des überwiegend höherklassig besetzten Teilnehmerfeldes eine kleine Überraschung. Das Gleiche gilt jedoch auch für das Resultat. Beim rechtsrheinischen B-Ligisten STV Hünxe enttäuschte der Neuling in der Bezirksliga am Sonntag auf ganzer Linie. Er schied gegen den Gegner aus dem Kreis Wesel durch eine 1:2 (1:1, 1:1)-Niederlage nach Verlängerung aus dem Wettbewerb aus.

Während es dem TSV über 120 Minuten nicht gelang, seine Klasse auf den Rasen zu bringen, ließ der Außenseiter von Anfang an keine Zweifel daran aufkommen, dass er an die Sensation glaubte. In der 14. Minute nahm ein kluger Hünxer Pass die gesamte Weezer Innenverteidigung aus dem Spiel, sodass der kreuzende Laurin Oschinsky frei vor TSV-Keeper Lukas Janssen nur noch zum 1:0 einschieben musste.

In der Folge mühten sich die Gäste fast eine Stunde lang ab. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Louis Pacco nach einer starken Vorarbeit von Florian Feddema den Ausgleichstreffer für den Bezirksligisten erzielte. Doch auch während der letzten 20 Minuten schaffte es der TSV nicht, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Stattdessen ging es in die Verlängerung, in der Oschinskys zweiter Treffer (102.) das Weezer Pokal-Aus besiegelte.

„Wir haben unser Spiel überhaupt nicht auf den Platz bekommen und absolut verdient verloren. Wir waren zu langsam, zu behäbig und nicht diszipliniert in unseren Positionen. Das soll nicht despektierlich klingen, aber wir haben uns auch so ein bisschen an das Tempo des Gegners angepasst“, sagte TSV-Coach Ferhat Ökce, nicht ohne ein wenig Selbstkritik zu üben. „Vielleicht habe ich in der Trainingswoche auch den Punkt verpasst, einen Gang runterzufahren.“