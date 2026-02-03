 2026-02-03T08:12:43.724Z

Transfers

Überraschender Wintertransfer: Kapitän verlässt die Wormatia

Abwehrchef Altin Vrella schließt sich ab sofort einem Hessenligisten an und beschließt sein Wormatia-Kapitel damit schon wieder

von Stefan Mannshausen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Einer, der vorneweg ging: Der Winterabgang von Wormatia-Kapitän Altin Vrella ist für die Mannschaft der Wormaten keine gute Nachricht. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press
Einer, der vorneweg ging: Der Winterabgang von Wormatia-Kapitän Altin Vrella ist für die Mannschaft der Wormaten keine gute Nachricht. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Verlinkte Inhalte

Oberliga Rhein-Pf-Saa
Worma. Worms
Altin Vrella
Altin Vrella

Worms. Mit diesem Transfer haben Spieler und Verein zu Beginn dieser Wintervorbereitung definitiv noch nicht gerechnet. Abwehrchef Altin Vrella verlässt den Oberligisten VfR Wormatia Worms und hinterlässt eine große Lücke bei den Wormaten.

Wohin es den Innenverteidiger zieht, wie er seinen Abgang begründet und was die Wormatia-Verantwortlichen zum plötzlichen Vrella-Abgang sagen, lest Ihr im Plusartikel der Wormser Zeitung.