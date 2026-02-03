Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Überraschender Wintertransfer: Kapitän verlässt die Wormatia
Abwehrchef Altin Vrella schließt sich ab sofort einem Hessenligisten an und beschließt sein Wormatia-Kapitel damit schon wieder
von Stefan Mannshausen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Einer, der vorneweg ging: Der Winterabgang von Wormatia-Kapitän Altin Vrella ist für die Mannschaft der Wormaten keine gute Nachricht. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press
Worms. Mit diesem Transfer haben Spieler und Verein zu Beginn dieser Wintervorbereitung definitiv noch nicht gerechnet. Abwehrchef Altin Vrella verlässt den Oberligisten VfR Wormatia Worms und hinterlässt eine große Lücke bei den Wormaten.