Überraschender Wechsel in der Führungsetage von BW Wickrathhahn

Am vergangenen Sonntag informierte Jörg Wolters den geschäftsführenden Vorstand, dass er nach reiflicher Überlegung an seiner Entscheidung festhält und künftig wieder "nur" als Ehrenvorsitzender mit Rat und Tat zur Seite stehen möchte. Gleichzeitig schlug er seinen Wunschkandidaten vor. Nach kurzen Beratungen wandte er sich am Sonntag an den Sportlichen Leiter Thomas Schmitz und bat ihn, die Seiten zu wechseln. Schmitz bat jedoch um Bedenkzeit und war sich der Situation bewusst. Am Donnerstagmittag teilte er dem geschäftsführenden Vorstand mit, dass er im Falle einer Wahl für das Amt zur Verfügung stünde, mit der Voraussetzung, die Saison als sportlicher Leiter zu Ende führen zu dürfen.

Der Verein weiß, was er Jörg Wolters in den vergangenen zwei Jahren zu verdanken hat, und so wird Thomas Schmitz ihn sicherlich auch in Zukunft um Rat bitten. Diese Kooperation ist beiden aus Schmitz’ Anfangszeit bei Blau Weiss bereits vertraut.