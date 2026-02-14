Überraschender Trainerwechsel in Taufkirchen: Top-Torjäger Schaumaier tritt kürzer Kosta Papantoniou kommt von Daniel Froschmeier · Heute, 11:29 Uhr · 0 Leser

Ein neuer Coach soll es richten: Aspis-Präsident Anastasios Parapanis (l.) und Sportlicher Leiter Karl Valentin (r.) haben Kosta Papantoniou zum Cheftrainer befördert. – Foto: Verein

Der TSV Aspis Taufkirchen bekommt überraschend einen neuen Cheftrainer. Kosta Papantoniou soll das Ruder herumreißen, weil Julian Schaumaier kürzer tritt.

Das kommt überraschend: Kreisklassist TSV Aspis Taufkirchen startet mit einem neuen Trainer in die Frühjahrsrunde. Spielertrainer und Toptorjäger Julian Schaumaier (aktuell mit 16 Treffern gleichauf mit Eichenrieds Korbinian Lommer) wird in der Rückrunde vom bisherigen Aspis-Spieler Kosta Papantoniou an der Seitenlinie ersetzt. Schaumaier und sein bisheriger spielender Assistent Daniel Wiskitenski bleiben jedoch als spielende Co-Trainer im Aspis-Trainerteam. „Wir erhoffen uns einen neuen sportlichen Impuls vom Trainerwechsel“, sagt Karl Valentin, Sportlicher Leiter des abstiegsbedrohten Vorjahresaufsteigers. Aktuell hat Aspis nur 13 Punkte auf dem Konto und steht gerade einmal drei Zähler vor einem Abstiegsrelegationsplatz. „Jeder Trainer hat andere Ideen und andere Formen der Ansprache und Kommunikation“, so Valentin.

„Die Mannschaft steht jetzt in der Pflicht. Wir wollen sie, so gut es geht, dabei unterstützen, um wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Der Trainerwechsel erfolgt jedoch nicht aktiv von Seiten der Sportlichen Leitung, vielmehr ist Jul Schaumaier auf uns zugekommen.“ Schaumaier kann aufgrund beruflicher und privater Veränderungen nicht die nötige Zeit für den Job als hauptverantwortlicher Spielertrainer aufbringen. Übrigens wurden die Verträge von Schaumaier und Papantoniou unabhängig von der Ligazugehörigkeit fix für weitere 1,5 Jahre verlängert. Mit Wiskitenski sei das auch der Wunsch der Sportlichen Leitung, mit ihm befinde man sich noch in laufenden Vertragsverhandlungen. „Aufgrund meiner beruflichen und familären Situation war das Amt des Haupttrainers zeitlich schwierig zu erfüllen. Und da wir im Mai erneut Nachwuchs bekommen, war der Schritt für mich die logische Konsequenz. Da wir tabellarisch auch nicht dort stehen, wo wir stehen möchten, ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt gewesen. Mit Kosta bekommen wir einen erfahrenen Haupttrainer, der – und davon bin ich überzeugt – die richtigen Worte finden wird und gemeinsam mit uns Co-Trainern als auch Spielern das Ruder rumreißen wird“, sagt Schaumaier.