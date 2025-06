Überraschender Trainerwechsel: Ehemaliger Bayernliga-Stürmer übernimmt TSV Pentenried

Freut sich auf die reizvolle Aufgabe beim TSV Pentenried: Stefan Suchanke. – Foto: Dagmar Rutt

Mit Stefan Suchanke als Trainer hat der TSV Pentenried eine echte Überraschung aus dem Hut gezaubert. Der langjährige Bayernliga-Spieler hatte eigentlich für eine weitere Saison als Coach des SV Planegg-Krailling II zugesagt. Nun entschied sich der 44-Jährige aber doch für einen Neuanfang am Römerfeld.

Pentenried – Eine absolute Knaller-Nachricht verkündet die Fußballabteilung des TSV Pentenried zum Wochenstart: Die Römerfelder haben mit Stefan Suchanke einen neuen Cheftrainer für die erste Mannschaft in der Kreisklasse verpflichtet – ein bekannter Name in der Region. Der ehemalige Bayernliga-Stürmer (FC Starnberg und SC Fürstenfeldbruck) verlässt dementsprechend seinen Heimatverein SV Planegg-Krailling, wo er zuletzt zwei Jahre lang die Kreisklasse-Reserve trainierte. Suchankes Abgang aus Planegg kommt durchaus überraschend, schließlich hatte der Coach seinen Vertrag Mitte Februar noch um ein weiteres Jahr verlängert. „Das Angebot war da, und mich reizt die Aufgabe“

Manchmal könne man aber im Fußball wie im Leben den richtigen Zeitpunkt für Veränderung einfach nicht planen, wie der 44-Jährige selbst erklärt. „Ich war sehr gerne hier, weil ich die Jungs mag. Aber für mich ist jetzt einfach der Moment gekommen, etwas anderes zu machen. Das Angebot war da, und mich reizt die Aufgabe, auch mal eine erste Mannschaft zu trainieren.“ Für die personell geschwächte SVP-Zweitvertretung hatte sich Suchanke zuletzt zunehmend aufgerieben. „Es war eine extrem kräfteraubende Aufgabe, sich immer darum zu kümmern, dass am Wochenende eine konkurrenzfähige Mannschaft auf dem Platz steht“, sagt Planeggs Sportlicher Leiter, Martin Woytalla, der trotz der Vertragsumstände „absolutes Verständnis“ für die Entscheidung seines langjährigen Wegbegleiters aufbringt. Die beiden Vereinsurgesteine kennen sich mittlerweile seit fast 30 Jahren, auch aus alter Verbundenheit und hinsichtlich Suchankes Verdiensten für den SVP legte Woytalla seinem Coach keine Steine in den Weg. „Zwischen uns war immer alles im Reinen, daher bin ich dem Wunsch nachgekommen.“ In naher Zukunft wollen die Schwarz-Blauen einen geeigneten Nachfolger für die zweite Mannschaft präsentieren, wahrscheinlich werde es eine interne Lösung, so Woytalla.