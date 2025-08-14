Überraschender Trainerwechsel beim Türkischen SV Singen

Der südbadische Oberligist Türkischer SV Singen hat sich am Donnerstag überraschend von Trainer Christian Mendes getrennt. Am Mittwochabend beim 4:0 im Pokal beim FC Neustadt hatte Mendes noch auf der Trainerbank der Singener gesessen.

Mendes hatte zu Saisonbeginn von Aufstiegstrainer Ali Günes übernommen und war zuvor als Torhüter für den Vizemeister der vergangenen Verbandsliga-Saison tätig gewesen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.