Überraschender Trainerwechsel beim FC Wacker Biberach

Philipp Bohms (links) löst Marcin Zukowski (rechts) ab – Foto: FCW

(wh) - Paukenschlag beim FC Wacker Biberach: Trainer Marcin Zukowski hat nach der sonntäglichen Niederlage gegen den SV Winterstettenstadt seinen Rücktritt erklärt. Bis zum Saisonende übernimmt Philipp Bohms, aktueller Coach der U19, den Posten.



Der Rücktritt war für Marcin Zukowski nach dem desolaten Auftritt seiner Männer gegen den SV WInterstettenstadt und den mageren Ergebnissen seit der WInterpause ein logischer Schritt: "Aus Erfahrung weiß ich, dass sich ohne meinen Rückzug nicht viel an unserem Spiel und an unserer Haltung auf dem Platz geändert hätte."



