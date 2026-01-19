Überraschender Trainerwechsel beim FC Eschweiler

Beim FC Eschweiler gab es mit dem Beginn der Rückrundenvorbereitung einen überraschenden Trainerwechsel. Obwohl die Indelöwen nach der Hinrunde der Fußball-Kreisliga A auf dem dritten Tabellenplatz stehen und mit nur vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter weiterhin Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga besitzen, trennten sich der Verein und Trainer Alejandro Medina.

Der Spanier war zwei Jahre lang für den FCE tätig. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen alles andere als leicht gefallen, wie der Vereinsvorsitzende Eric Morsch betont. „Wir sind Alex sehr dankbar für seine Arbeit. Er hat einen großen Anteil daran, dass wir 2024 den Klassenerhalt geschafft haben und uns in dieser Saison von Platz acht aus in die Spitzengruppe der Liga entwickelt haben“, sagte Morsch der "Eschweiler Filmpost".



Dennoch sei es in den vergangenen Wochen zu einem Umdenken gekommen. „In verschiedenen Gesprächen mit der Mannschaft und dem Trainer wurde deutlich, dass für die kommende Saison ein neuer Impuls sinnvoll ist“, erklärt Morsch. In einem offenen und fairen Austausch mit Medina habe man sich schließlich gemeinsam darauf verständigt, die Veränderung bereits jetzt vorzunehmen. Medina selbst berichtet: „Nach dem Ergebnis der auf meine Initiative hin durchgeführten Rückfrage bei der Mannschaft war mir klar, dass mein Ziel, mit dem Team aufzusteigen, nicht mehr möglich ist, da hierfür Trainer und Spieler eine Einheit bilden müssen.“





Der Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen: Mit Etienne Burlet übernimmt ein 24-Jähriger, der bislang erfolgreich im Jugendbereich des FC Eschweiler gearbeitet hat. Zuletzt trainierte er die A-Jugend, mit der er in der vergangenen Saison den Kreispokal gewann und den Aufstieg in die A-Jugend-Sonderliga schaffte. Darin steht das Team aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Etienne Burlet besitzt die Trainer-B-Lizenz und ist Sohn von Michael Burlet, der bei mehreren Stationen erfolgreich als Trainer tätig war (u.a. Germania Dürwiß, SV Breinig, FC Wegberg-Beeck) und derzeit als Talentspäher im Nachwuchsbereich von Alemannia Aachen arbeitet.



Für Morsch bringt die interne Lösung Vorteile mit sich. „Etienne kennt den Verein, unsere Abläufe und durch viele Spielbeobachtungen auch die Mannschaft sehr gut. Er leistete im Nachwuchsbereich hervorragende Arbeit“, so der Vorsitzende. Der FC Eschweiler stehe für die Förderung von Talenten – „und das gilt nicht nur für Spieler, sondern nun auch für einen Trainer aus den eigenen Reihen“.





Unabhängig vom sportlichen Abschneiden in der Rückrunde ist geplant, auch in der kommenden Saison mit Burlet zusammenzuarbeiten. Co-Trainer Dominik Jantz und Torwarttrainer Frank Jaschke bleiben an Bord. Das Trainerteam arbeitet weiterhin eng mit dem Sportlichen Leiter Orhan Ak zusammen, der mit seiner kontinuierlichen Arbeit ebenfalls Anteil an der positiven sportlichen Entwicklung des FC Eschweiler hat.