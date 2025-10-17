Dirk Warmann tritt beim GSV Moers zurück. – Foto: Spielerprofil

Überraschender Trainerrücktritt in der Landesliga Landesliga, Gruppe 2: Seit der Saison 2017/18 steht Dirk Warmann im Trainerteam des GSV Moers. Nach einem Saisonstart mit Höhen und Tiefen gibt der 40-Jährige nun aber sein Amt vorzeitig auf.

Mit jeweils drei Siegen, Remis und Niederlagen hausiert der GSV Moers derzeit auf einem Mittelfeldplatz in der Landesliga. Recht ordentlich für das zweite Jahr nach dem Aufstieg, dürfte man meinen. Doch in Cheftrainer Dirk Warmann machte sich das Gefühl breit, dass seine Mannschaft – auch in Anbetracht einer noch andauernden Durststrecke – neue Impulse benötigt.

Rücktritt nach Zusammenschluss "Ich habe in der aktuellen Phase das Gefühl, dass die Mannschaft mehr braucht, als ich gerade geben kann", sagt Warmann gegenüber der NRZ. Demnach soll Warmann infolge eines Gesprächs mit Geschäftsführer Daniel Ollmann und Abteilungsleiter Patrick Iwersen die Entscheidung eines vorzeitigen Rücktritts getroffen haben.

Ausschließlich sportliche Gründe soll dafür aber nicht zu Grunde liegen: "Dirk war beruflich zuletzt eingespannt. Und nach neun Jahren nutzt man sich vielleicht auch irgendwann ein bisschen ab", verriet Ollmann. "Er hatte für sich das Gefühl, dass er die Mannschaft vielleicht nicht mehr komplett erreicht." Vom SV Schwafheim wechselte Warmann in der Saisons 2017/18 als Co-Trainer zu den Grafschaftern, wurde nach dem zwischenzeitlichen Abstieg aus der Landesliga zum Übungsleiter befördert. Seitdem führte Warmann das Team schrittweise immer näher zurück an die Landesliga, bis es im Jahr 2024 dann endlich so weit war. Im ersten Jahr auf dem neuen Niveau behauptete sich der GSV mit einem Mittelfeldplatz, den es erneut zu bestätigen gilt – doch ohne Warmann.