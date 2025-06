Überraschender Trainercoup: Ex-Geretsried-Coach Martin Grelics wechselt in die Kreisliga

Der Kreisligist SV Münsing hat einen neuen Trainer. Martin Grelics, zuvor unter anderem beim TuS Geretsried aktiv, übernimmt das Amt.

Münsing – Die Niedergeschlagenheit wich rasch einem Hochgefühl: Martin Grelics, in der Region noch bestens bekannt aus seiner Zeit beim TuS Geretsried, tritt beim Fußball-Kreisligisten SV Münsing die Nachfolge von Trainer Ralf Zahn an. „Wir sind sehr glücklich, dass wir so ein tolles Ergebnis aus dieser Situation bekommen haben“, sagt Richard Lang. Der erste Vorsitzende des Sportvereins räumt ein, dass nicht nur er etwas konsterniert die Kündigung von Ralf Zahn aus persönlichen Gründen zur Kenntnis genommen hatte – zwei Spieltage vor Saisonende. „Das war schon ein Schock“, erklärt Lang. Aber nun sei er „hochzufrieden mit dieser Lösung“.

Zuletzt bei der SpVgg Unterhaching aktiv: Trainer Martin Grelics geht zum SV Münsing

Diesen Eindruck vermittelt auch der neue Chefcoach. „Ich freue mich total auf den SV Münsing“, versichert Grelics. „Ich war schnell überzeugt. Das kann eine tolle Saison werden“. Der 39-Jährige war vor eineinhalb Jahren vom damaligen Landesligisten TuS Geretsried, wo er zuletzt als Sportlicher Leiter aktiv war, zur Spielvereinigung Unterhaching gewechselt. Bei dem gerade in die Regionalliga abgestiegenen Verein arbeitete er im Nachwuchsleitungszentrum als Trainer der U16-Junioren und sportlicher Leiter für den Bereich U10 bis U14. Unter anderem wegen beruflicher Veränderungen gab der Sportlehrer diesen Job zwischenzeitlich wieder auf.

„Das ist ein Verein mit Visionen und eine Mannschaft, die für den Verein lebt.“

Martin Grelics

Er sei „nicht darauf aus gewesen, gleich ein neues Arrangement anzunehmen“ und sei entsprechenden Anfragen eher „defensiv“ begegnet, sagt Grelics. Bis ihn die „tollen Gespräche“ mit den Münsingern überzeugten. Die Verantwortlichen wollten etwas voranbringen, lobt der 39-Jährige. „Das ist ein Verein mit Visionen und eine Mannschaft, die für den Verein lebt“, begründet Grelics, warum er offenbar nicht lange überredet werden musste. „Ich kann mich gut damit identifizieren, das passt zu meinem Leben.“

Vereinschef von Trainercoup begeistert

Voll des Lobes für den neuen Cheftrainer ist auch der Vereinschef. „Ich bin fasziniert, wie jemand so viel Fußballkenntnis haben kann und gleichzeitig so ein hervorragender Pädagoge ist“, zeigt sich Richard Lang begeistert von dem überraschenden Coup. (Rudi Stallein)