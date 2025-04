Überraschender Trainer-Rücktritt bei YEG Hassel

In der nun anstehenden Osterpause soll eine Lösung gefunden werden. Nachdem Radke mit YEG Hassel in der vergangenen Saison nur wegen des schlechteren Torverhältnisses die Aufstiegsrunde zur Westfalenliga verpasste, befindet man sich in der laufenden Saison nach einem erneuten Umbruch in ruhigem Fahrwasser. Mit nun 35 Punkten auf dem Konto können die Gelsenkirchener für eine weitere Landesliga-Saison planen.