Überraschender Spieltag in der Kreisliga A Dieburg

Die SG Klingen (in orange) hatte gegen den FSV Groß-Zimmern das Nachsehen. – Foto: Dirk Affeldt

Ein spannender und torreicher Spieltag in der Kreisliga A Dieburg bot zahlreiche Überraschungen

Folgende Nachricht hat unsere Redaktion von unserem Ligaleiter Dirk Affeldt erreicht: Im Kellerduell setzte sich der FSV Spachbrücken klar mit 4:1 bei der Viktoria Klein-Zimmern durch. Die Germania Ober-Roden trennte sich vom SV Sickenhofen 2:2. Die SG 1919 Ueberau setzte sich mit 4:2 gegen den SV Heubach durch. Der TSV Klein-Umstadt und der FSV Groß-Zimmern blieben ihrer Linie treu und feierten deutliche Heimsiege. Klein-Umstadt deklassierte den TSV 09 Richen mit 7:2, während die SG Klingen beim FSV Groß-Zimmern mit 1:4 unterlag. Im Duell der zweiten Mannschaften zwischen dem SV Münster II und der SC Hassia Dieburg II gab es keinen Sieger (1:1). Der FC Viktoria Schaafheim gewann sein Heimspiel gegen die SpVgg Groß-Umstadt mit 3:2.

Die Gastgeber lagen bereits nach sieben Minuten mit 0:2 zurück. Zwar gelang in der 52. Minute der Anschlusstreffer, doch Spachbrücken stellte den alten Abstand nur zehn Minuten später wieder her und sorgte in der Nachspielzeit für den 4:1-Endstand.

Die Begegnung zwischen der Germania Ober-Roden und dem SV Sickenhofen verlief in der ersten Halbzeit ereignisarm. In der 48. Minute gingen die Gäste in Führung, ehe Ober-Roden rund 20 Minuten später ausglich. In der Nachspielzeit wurde es turbulent: Die Germania drehte das Spiel in der 91. Minute, doch Sickenhofen gelang in der 95. Minute der Ausgleich zum 2:2. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter ab.

Auch das Spiel der SG 1919 Ueberau gegen den SV Heubach war in der ersten Halbzeit torreich. Die SG ging zweimal in Führung, doch die Gäste glichen jeweils aus. Erst der Treffer zum 3:2 in der 38. Minute brachte die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße – in der 55. Minute erhöhten sie auf 4:2 und machten damit alles klar.

Die Zweitvertretungen trennten sich leistungsgerecht 1:1.

Der TSV Klein-Umstadt zeigte dem TSV 09 Richen von Beginn an die Grenzen auf. Nach fünf Minuten stand es bereits 1:0, nach einer halben Stunde sogar 4:0. Ein Strafstoß brachte Richen kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Nach dem 6:1 in der 52. Minute schaltete der TSV etwas zurück, ließ aber kurz vor Schluss mit einem verwandelten Elfmeter zum 7:2-Endstand keine Zweifel am klaren Erfolg.

Beim Spiel des FSV Groß-Zimmern gegen die SG Klingen erlebten die Zuschauer eine durchwachsene erste Halbzeit mit vielen Fehlpässen und wenigen Chancen. Nach der Gästeführung in der 47. Minute erwachte der FSV jedoch und dominierte die Partie fortan klar. Binnen weniger Minuten drehte Groß-Zimmern das Spiel und baute die Führung bis zum 4:1-Endstand in der 88. Minute aus.