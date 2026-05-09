Überraschender Rückzug: SG Haselbach/Mitterfels sucht neuen Trainer

Michael Kronfeldner stand zwei Jahre von 2024 bis 2026 an der Seitenlinie der SG Haselbach/Mitterfels. – Foto: Alex Stiegler

Die SG Haselbach/Mitterfels braucht einen neuen Trainer - und das eher unfreiwillig. Denn die Spielgemeinschaft aus der A-Klasse Viechtach hätte gerne mit Coach Michael Kronfeldner , der seit Sommer 2024 an der Seitenlinie steht, weitergemacht. Und auch der Übungsleiter war gewillt, in ein drittes Jahr zu gehen. Doch nun kommt es zu einer überraschenden Wendung: "Mike" Kronfeldner zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück.

"Ich hatte eigentlich in der Winterpause für eine weitere Saison zugesagt, aber die Rahmenbedingungen haben sich bei mir kurzfristig geändert. Aus gesundheitlichen Gründen muss ich kürzertreten, mein Körper sendet mir Signale, ich muss eine Pause einlegen", erklärt Kronfeldner, der gerne weitergemacht hätte: "Ich war sehr gerne Trainer bei der SG Haselbach/Mitterfels. Ich wurde super aufgenommen und es gab nie Probleme zwischen uns. Wir gehen absolut im Guten auseinander."

"Wir bedauern das sehr, haben für Mikes Entscheidung natürlich vollstes Verständnis. Gesundheit geht vor! Mike ist ein Trainer, wie ihn sich ein Verein nur wünschen kann. Er hat sich um brutal viel gekümmert", ist Haselbachs Abteilungsleiter Simon Wiesmüller voll des Lobes. Die kurzfristige Suche nach einem neuen Coach läuft auf Hochtouren. Wie soll er den aussehen, der neue starke Mann? "Am liebsten wäre uns ein Spielertrainer, denn dann würden wir auch einen Schlag auch gleich noch Verstärkung auf dem Platz dazubekommen", so Wiesmüller, der die Spielgemeinschaft bestehend aus den beiden Nachbarorten im Landkreis Straubing-Bogen für die Zukunft gut aufgestellt sieht: "Wir können in der kommenden Saison erstmals durchgängig von der G- bis zur A-Jugend eigenständige Nachwuchsteams stellen. Ich denke, das ist mittlerweile eher die Ausnahme als die Regel und darauf können wir durchaus stolz sein. Ein großes Ziel ist es auch, die A-Jugendspieler schon Schritt für Schritt ins Training der ersten Mannschaft zu integrieren."