Überraschender Rückzug der SG Rimhorn/Neustadt

Bei der SG Rimhorn/Neustadt wird zur kommenden Saison kein Kreisoberliga-Fußball gespielt. – Foto: Jessica Borkowski (Archiv)

Paukenschlag wenige Tage vor Rundenstart! Der Odenwälder Kreisoberligist SG Rimhorn/Neustadt kündigt an, sein Team aus der Kreisoberliga zurückzuziehen und in der B-Liga an den Start zu gehen. "Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen", teilt der Verein in den sozialen Netzwerken mit. Die personellen Veränderungen im Sommer hätten den Verein vor große Herausforderungen gestellt. "Den Schritt jetzt zu gehen, halten wir für die richtige Entscheidung - auch wenn er schmerzt." Zugleich verkündet der Verein den Abschied von Trainer Dusan Drakulic, der erst im Sommer von Dane Tarhan das Amt übernommen hatte. Fortan soll Niko Kotsikas, Trainer der 1B-Mannschaft gemeinsammit Daniel Schacht als spielendem Co-Trainer die Geschicke führen.

