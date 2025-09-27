Trainer Samed Erol (Probsteier SG) und Ligamanager Uli Schröder (re.), der die PSG-Interimslösung unterstützen wird. – Foto: Ismail Yesilyurt

Überraschender Rücktritt: Samed Erol verlässt Probsteier SG 2012 Thomas Bohrmann und Co-Trainer Reza Jalali als Interimslösung

Die Probsteier SG 2012 muss sich mitten in der laufenden Saison auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen. Am letzten Wochenende gab Samed Erol überraschend seinen Rücktritt vom Trainerposten bekannt.

Erfolgreicher Start – dann der Einbruch Erol hatte die Mannschaft erst vor 15 Monaten übernommen und in seiner ersten Saison gleich auf Platz drei in der Verbandsliga Ost geführt. Die Qualifikation zur Landesliga wurde damals nur knapp verpasst. Mit dieser erfolgreichen Premierensaison im Rücken und einem verstärkten Kader war die PSG voller Erwartungen in die aktuelle Spielzeit gestartet. Nach 10 Punkten aus den ersten vier Begegnungen schien die Richtung zu stimmen, doch dann folgte ein Bruch. Niederlagen häuften sich, die Mannschaft brachte ihr Potenzial nicht mehr auf den Platz.

Erol erklärt seine Entscheidung „Ich habe es nicht geschafft, die Mannschaft in der jetzigen Situation zu erreichen. Taktische Vorgaben wurden nicht umgesetzt, Motivation und Spaß haben zuletzt nicht mehr ausgereicht“, begründete Erol seinen Schritt.

Verein bedauert den Abgang Die Vereinsverantwortlichen reagierten mit großem Bedauern. „Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zu Samed und schätzen seine Arbeit. Umso schwerer wiegt dieser Abgang zu diesem Zeitpunkt“, erklärte Ligamanager Uli Schröder, der nun vor der schwierigen Aufgabe steht, einen Nachfolger zu finden. Übergangslösung gefunden Nach dem überraschenden Rücktritt des bisherigen Cheftrainers hat der Verein kurzfristig eine Übergangslösung gefunden. Ab sofort übernehmen Torwart-Urgestein Thomas Bohrmann und der bisherige Co-Trainer Reza Jalali die Trainingsleitung. Unterstützt werden die beiden vom Ligamanager Uli Schröder, der die Mannschaft bei den Spielen betreuen wird.

Keeper Thomas Bohrmann (Probsteier SG). – Foto: Ismail Yesilyurt