Überraschender Rücktritt: Kreisklassist Neufahrn sucht neuen Trainer

Trainer Maximilian Peschek tritt nach nur einem halben Jahr zurück. Sportchef Schubert sucht bereits einen Nachfolger für den Abstiegskampf.

In der Fußball-Kreisklasse startete der FC Neufahrn eigentlich mit dem Vorsatz in die Saison, sich den anstrengenden Abstiegskampf der Vorsaison zu ersparen. Doch es kam anders: Als Vorletzter überwintert man auf einem direkten Abstiegsplatz. Der nun erklärte Rücktritt von Trainer Maximilian Peschek hat allerdings nichts mit der sportlichen Lage zu tun. In der Winterpause änderte sich einiges im Leben von Maximilian Peschek. Der 36-Jährige hat den Beruf gewechselt und wird sich in der Folge auch räumlich verändern. Selbst kann er noch nicht sagen, wo ihn das Ganze hinführen wird. Tatsache ist aber, dass er den vor gut einem halben Jahr begonnenen Job als Trainer des FC Neufahrn nicht weiter machen kann. Der Verein nahm das Rücktrittsgesuch („Das kam alles sehr spontan zu Stande“) natürlich an und verabschiedete den Coach bereits in den sozialen Netzwerken.

„Ich bin davon überzeugt, dass der FC Neufahrn am Ende den Klassenerhalt schafft“, sagt Maximilian Peschek zum Abschied in Richtung des ersten Vereins, den er außer seinem Heimatclub SV Vötting betreut hat. Der junge Trainer stand mit seiner Mannschaft zwischenzeitlich sogar im oberen Drittel der Tabelle. Und da deutete vieles darauf hin, dass man sich vom Abstiegskampf fern halten kann. Dann wurden die Neufahrner aber vom Verletzungspech hart getroffen. Das wiederum hatte dann zur Folge, dass die Neufahrner nach dem 5. Oktober alle ihre zehn Spiele bis zur Winterpause verloren. Die wenig überraschende Folge: Die Mannschaft wurde in der Tabelle gnadenlos durchgereicht – und hat nun nur noch den SV Langenbach hinter sich. Der sportliche Leiter des FC Neufarn, Markus Schubert, bedauert die Trennung. Auch wenn es zuletzt sportlich nicht mehr so lief, ist er voll des Lobes für Maximilian Peschek: „Max war immer hervorragend vorbereitet und hat mit seiner offenen Art schnell einen guten Draht zur Mannschaft gefunden. In kurzer Zeit hat er wichtige Impulse im Training gesetzt, die Spieler gefördert und das Team eng zusammengeschweißt. Wir bedauern sehr, dass er den Verein aus beruflichen Gründen verlassen muss.“ Die Türen beim FC Neufahrn würden für den Ex-Vöttinger allerdings immer geöffnet bleiben.