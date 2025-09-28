Überraschender Rückschlag für den SVW

Pfeddersheim. Im Kampf um einen der vorderen Plätze in der Landesliga Ost haben die Kicker des SVW Mainz einen herben Rückschlag erlitten. Beim bisherigen Schlusslicht TSG Pfeddersheim mussten sich die Weisenauer vor 90 Fans mit 2:4 (1:2) beugen.

„Wir haben zu viele Chancen liegen lassen und wurden durch einen kampfstarken Gegner bestraft“, analysierte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Hat heute die bessere Mannschaft gewonnen? Ich finde, aufgrund der zweiten Halbzeit nicht. Wir müssen uns einfach ankreiden, die Chancen nicht gemacht zu haben – Pfeddersheim war effektiver.“ Die besten Möglichkeiten für den SVW vergaben Tim Gabel, Dominik Higi, der eingewechselte Leon Nauth sowie zweimal der Japaner Mao Koyama. „Es waren wirklich etliche“, betonte Protz.