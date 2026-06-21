Überraschender Landesliga-Wechsel und weitere Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verstärkt sich zur Saison 2026/27 mit Patrik Koch. Der Neuzugang wechselt von der SG Oppenweiler-Strümpfelbach zum TV Oe und bringt Einsatzbereitschaft, Kampfgeist und Willen mit. In der vergangenen Saison sammelte Koch in 20 Spielen 16 Torbeteiligungen. Damit erhält die Mannschaft zusätzliche Qualität und einen Spieler, der die Kaderplanung für die kommenden Jahre mitprägen soll.

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SSV Schwäbisch Hall

Der SSV Schwäbisch Hall aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verabschiedet David Svecak. Der Spieler schließt sich überraschend der SG Weinstadt an, weil sich der zeitliche Aufwand für die regelmäßigen Fahrten nach Schwäbisch Hall nicht mehr optimal mit seinen beruflichen Verpflichtungen vereinbaren ließ. Der Verein bedankt sich für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seinen Beitrag zur Mannschaft. Svecak war auf und neben dem Platz ein wichtiger Teil des Teams.

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FC Esslingen

Der FC Esslingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verstärkt seine Zentrale mit Enes Isik. Der junge Mittelfeldspieler bringt nach zwei Saisons im Herrenbereich bereits mehr als 50 Verbandsligaspiele mit. Zuletzt überzeugte Isik im Trikot der TSG Balingen und sammelte dort zehn Scorerpunkte. Beim FCE soll er mit Spielintelligenz, Technik und Übersicht das Mittelfeld bereichern und zur neuen Kaderstruktur passen.

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