Überraschender Auswärtssieg verschafft Gesmold Luft im Abstiegskampf

Der Reserve von Viktoria Gesmold ist im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiger Erfolg gelungen. Mit einem überraschenden 3:1 (0:1)-Auswärtssieg bei RW Sutthausen verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Bolwin vor dem letzten Spieltag etwas Luft im Tabellenkeller. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nun vier Punkte, allerdings hat Gesmold bereits eine Partie mehr absolviert als die direkte Konkurrenz.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Dominik Scholle in Führung. RW Sutthausen bestimmte insbesondere die Anfangsphase und setzte die Gäste mit einer engagierten Leistung unter Druck. Gesmold hielt dagegen und fand mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie.
Nach dem Seitenwechsel gelang Kai Kampmann in der 60. Minute der Ausgleich. Nur wenig später drehte Maris Seelhöfer die Begegnung mit dem Treffer zum 2:1 zugunsten der Gäste. Rund 15 Minuten vor dem Ende musste Sutthausen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Philipp Pöppelmann in Unterzahl weiterspielen. In der Schlussphase sorgte schließlich Christian Njoku mit dem 3:1 für die Entscheidung.
„Das war ein sehr intensives Spiel heute. Sutthausen hat die ersten 30 Minuten klar bestimmt und war sehr griffig. Wir haben gut dagegengehalten und sind mit zunehmender Spieldauer auch besser ins Spiel gekommen. Nach dem 1:1-Ausgleich durch Kai Kampmann waren wir schon die bessere Mannschaft und gewinnen in Summe am Ende verdient mit 3:1“, sagte Gesmolds Trainer Dennis Bolwin.
Auch Sutthausens Trainer Dominik Witte sah die entscheidenden Momente nach dem Seitenwechsel: „Nach der frühen Führung verpassen wir es, das zweite Tor zu schießen. Nach der Halbzeit kassieren wir den Ausgleich, begleitet von zahlreichen fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. Am Ende belohnt sich Gesmold dann für den hohen Aufwand und gewinnt verdient.“