Überraschender Auswärtssieg verschafft Gesmold Luft im Abstiegskampf Viktoria-Reserve gewinnt nach Rückstand mit 3:1 bei RW Sutthausen und verbessert Ausgangslage vor dem Saisonfinalern von Michael Eggert · Heute, 10:17 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Mario Gerken

Der Reserve von Viktoria Gesmold ist im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiger Erfolg gelungen. Mit einem überraschenden 3:1 (0:1)-Auswärtssieg bei RW Sutthausen verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Bolwin vor dem letzten Spieltag etwas Luft im Tabellenkeller. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt nun vier Punkte, allerdings hat Gesmold bereits eine Partie mehr absolviert als die direkte Konkurrenz.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Dominik Scholle in Führung. RW Sutthausen bestimmte insbesondere die Anfangsphase und setzte die Gäste mit einer engagierten Leistung unter Druck. Gesmold hielt dagegen und fand mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie. Nach dem Seitenwechsel gelang Kai Kampmann in der 60. Minute der Ausgleich. Nur wenig später drehte Maris Seelhöfer die Begegnung mit dem Treffer zum 2:1 zugunsten der Gäste. Rund 15 Minuten vor dem Ende musste Sutthausen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Philipp Pöppelmann in Unterzahl weiterspielen. In der Schlussphase sorgte schließlich Christian Njoku mit dem 3:1 für die Entscheidung.