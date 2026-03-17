Überraschender Auswärtspunkt

Der Gegner hatte zwar mehr Spielanteile und versuchte frühzeitig Druck zu machen, doch die Einheit-Spieler setzten immer wieder Nadelstiche und spielten die Möglichkeiten situativ gut aus. Eine dieser Aktionen war die Basis zum Führungstreffer. Nach der Ballannahme nahm Hannes Czerwonka sofort Tempo auf und beförderte den Ball mit Vollspann in die Maschen. Der frühe Treffer sorgte für Sicherheit und bestätigte den Matchplan. Schmölln drückte nun erwartungsgemäß weiter. Nach einem Ballverlust erzielte der Gastgeber recht schnell den Ausgleich durch Leon Schulze: ein echter „Sonntagsschuss“. Am Spielstand von 1:1 änderte sich bis zum Pausenpfiff nichts mehr.

Die zweiten 45 Spielminuten begannen mit einer weiteren Hiobsbotschaft. Der angeschlagene Marius Trunk musste das Feld verlassen. Für ihn kam Max Brauner, der bisher wenig Spielpraxis hatte. Nun war es phasenweise anspruchsvoll das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Die Knopfstädter erhöhten den Druck deutlich und die Gäste waren mit Defensivaufgaben beschäftigt. Folgerichtig fiel das 2:1 für Schmölln durch Alexander Korent nach einem sehr gut ausgespielten Angriff. In dieser Phase sprach vieles dafür, dass der Gegner den Vorsprung über die Zeit bringen würde. Doch in den letzten fünfzehn Minuten war bei den Spielern um Kapitän Norman Enke nochmals ein Ruck zu spüren. Sie kamen jetzt wieder besser ins Spiel, gewannen mehr zweite Bälle und warfen in der Schlussphase, besonders in den letzten zehn Minuten, alles nach vorn. Mit langen Bällen und viel Risiko wurde versucht, den Druck zu erhöhen, um noch einmal eine klare Chance zu erarbeiten. Genau dieser Glaube wurde belohnt: In der 93. Minute „rutschte“ ein Angriff über links durch. A-Junior Hannes Czerwonka war wieder zur Stelle und erzielte technisch gekonnt den nicht unverdienten Ausgleich. Der Jubel danach: alle Spieler und die „Bank“ gemeinsam in einem Pulk, spiegelte perfekt wider, was dieser Punkt bedeutet. Unterm Strich war es angesichts der höheren Anteile des Gegners und des späten Ausgleichs sicher ein etwas glücklicher Punkt.

Josef Bresigke nach dem Spiel: „Trotzdem gebührt der Mannschaft ein großes Lob: Jeder hat sich voll reingehauen. Alle Akteure standen als Team geschlossen zusammen und haben nicht nur „gemauert“, sondern auch selbst gute Aktionen und Angriffe gefahren. Auswärts bei einer der stärksten Mannschaften der Staffel einen Punkt mitzunehmen, ist gerade unter den oben genannten Umständen, ein moralisch großer Erfolg, auf dem schon am nächsten Spieltag“, am Sonntag, 22.03. ab 16.30 Uhr „angeknüpft werden sollte“. Gegner im städtischen Stadion ist dann der SV Ehrenhain.