Überraschender Abschied: Burke verlässt Atlas trotz Verlängerung

Der SV Atlas Delmenhorst muss kurz vor Beginn seiner ersten Regionalliga-Saison seit Jahren einen unerwarteten personellen Rückschlag verkraften. Innenverteidiger Dylan Burke wird den Verein verlassen, obwohl seine Zukunft an der Düsternortstraße eigentlich bereits geklärt schien.
Erst in der vergangenen Woche hatten sich beide Seiten auf eine Verlängerung des Vertrages verständigt. Nun informierte Burke die Verantwortlichen darüber, dass sich für ihn kurzfristig eine berufliche Chance im Ausland ergeben habe, die er wahrnehmen werde. Eine Rückkehr zum Verein ist nach aktuellem Stand nicht geplant.
Wichtiger Baustein der Aufstiegsmannschaft
Der Abgang trifft den Oberliga-Meister in einer sensiblen Phase der Vorbereitung. Burke gehörte in den vergangenen beiden Jahren zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft und hatte seinen Anteil an den größten Erfolgen der jüngeren Vereinsgeschichte.
Neben dem Gewinn des Niedersachsenpokals und dem viel beachteten DFB-Pokal-Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach feierte der Defensivspieler zuletzt auch die Oberliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga.
Entsprechend überrascht reagierten die Verantwortlichen auf die Entwicklung. Sportvorstand Bastian Fuhrken erklärte, man habe fest mit Burke für die kommende Spielzeit geplant. Die kurzfristige Änderung sei sportlich bedauerlich, zugleich respektiere der Verein die Entscheidung des Spielers, seine berufliche Zukunft in den Vordergrund zu stellen.
Emotionaler Abschied nach zwei erfolgreichen Jahren
Auch Burke selbst machte deutlich, wie schwer ihm der Abschied fällt. In seiner Abschiedsbotschaft sprach der Innenverteidiger von einer besonderen Verbindung zum Verein und bezeichnete den SV Atlas als weit mehr als nur eine Mannschaft.
Die vergangenen beiden Jahre seien geprägt gewesen von außergewöhnlichen Erlebnissen und Erfolgen. Besonders die Pokalsiege, die Meisterschaft und das DFB-Pokalspiel würden ihm dauerhaft in Erinnerung bleiben. Zudem betonte Burke, dass er die Entwicklung des Vereins weiterhin verfolgen und die Mannschaft künftig aus der Ferne unterstützen werde.
Mit seinem Wechsel verliert der SV Atlas nicht nur einen erfahrenen Defensivspieler, sondern auch eine wichtige Persönlichkeit innerhalb des Teams. Die Verantwortlichen arbeiten nun daran, die entstandene Lücke im Kader rechtzeitig vor dem Start in die Regionalliga zu schließen.