Überraschender Abschied: Burke verlässt Atlas trotz Verlängerung

Der SV Atlas Delmenhorst muss kurz vor Beginn seiner ersten Regionalliga-Saison seit Jahren einen unerwarteten personellen Rückschlag verkraften. Innenverteidiger Dylan Burke wird den Verein verlassen, obwohl seine Zukunft an der Düsternortstraße eigentlich bereits geklärt schien. Erst in der vergangenen Woche hatten sich beide Seiten auf eine Verlängerung des Vertrages verständigt. Nun informierte Burke die Verantwortlichen darüber, dass sich für ihn kurzfristig eine berufliche Chance im Ausland ergeben habe, die er wahrnehmen werde. Eine Rückkehr zum Verein ist nach aktuellem Stand nicht geplant.

Wichtiger Baustein der Aufstiegsmannschaft Der Abgang trifft den Oberliga-Meister in einer sensiblen Phase der Vorbereitung. Burke gehörte in den vergangenen beiden Jahren zu den prägenden Gesichtern der Mannschaft und hatte seinen Anteil an den größten Erfolgen der jüngeren Vereinsgeschichte. Neben dem Gewinn des Niedersachsenpokals und dem viel beachteten DFB-Pokal-Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach feierte der Defensivspieler zuletzt auch die Oberliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga.