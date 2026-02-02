Überraschender Abgang beim Brandenburglisten und Zugang

– Foto: Jan Ahlschläger

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________ FSV Union Fürstenwalde

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Hallo Liebe Fans,

Ich habe gehofft das dieser Moment noch in weiter Ferne liegen wird. Aber manchmal kommt das Leben anders als gewünscht. Ich muss euch Leider mitteilen das ich den Verein aus privaten Gründen nach nur einem halben Jahr wieder verlassen werde.Rein sportlich waren das mit die besten 6 Monate meiner „Karriere“ ,aber leider gibt es auch andere Bereiche im Leben und die haben sich drastisch verändert. Ich bitte um euer Verständnis das ich die Gründe für meine Entscheidung nicht weiter in der Öffentlichkeit ausführen möchte. Ich möchte mich einfach für euren Support bedanken, wie ihr und der Verein mich aufgenommen habt ist nicht selbstverständlich. Es war mir eine Ehre unser Trikot tragen zu dürfen.

Dieses Familiäre Verhältnis im Ganzen Verein werde ich Vermissen. Das war unglaublich was für eine Verbindung in diesem Verein herrscht. Es tut wirklich weh schon wieder zu gehen. Großen Dank an unseren Trainer Miku, Tim Patze, und unseren Sportlichen Leiter Mietze, für das Vertrauen in den letzten Monaten aber vorallem für das Verständnis, wie sie mit der Situation umgegangen sind, das war nicht selbstverständlich und ich bin euch sehr dankbar dafür. Es wird ja gesagt „man sieht sich immer 2 mal Im Leben“ und das hoffe ich in diesem Szenario vom ganzen Herzen. Für mich geht es jetzt in die Heimat wo ich meine Ausbildung fortsetzen werde. Ich möchte das ihr es auch von mir persönlich zuerst hört, ich werde mich dem FV Preußen Eberswalde anschließen, da der Verein Ortstechnisch näher an der Heimat liegt wo ich meine Ausbildung wie gesagt fortsetzen werde. Ich werde diese 6 Monate nie vergessen und der Verein wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.

Euer Philipp

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

Reichenwalde Rangers FC