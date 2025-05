Überraschende Wendungen am 23. Spieltag der Kreisliga Helmstedt

Am 23. Spieltag der Kreisliga Helmstedt gab es einige packende Begegnungen, die für die Teams sowohl im oberen als auch im unteren Tabellendrittel richtungsweisend waren. Besonders bemerkenswert sind die Aussagen der Trainer von SV Lauingen-Bornum und FC Schunter, die nach den jeweiligen Partien ihre Eindrücke und Stimmungen teilten. Im Folgenden ein Überblick der sieben Spiele mit den Trainerstimmen.

SG Rottorf/Vikt. Königslutter – FC Nordkreis 2010 3:2

Ein spannendes Abstiegskrimi-Spiel fand zwischen SG Rottorf/Vikt. Königslutter und FC Nordkreis 2010 statt, das mit 3:2 zugunsten der Gastgeber endete. Beide Mannschaften kämpften um wichtige Punkte im Abstiegskampf. SG Rottorf/Vikt. Königslutter hatte am Ende knapp die Oberhand und sicherte sich drei entscheidende Punkte.

In einer hart umkämpften Partie trennten sich STV Holzland und FC Schunter mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Nach dem Spiel äußerte sich FC Schunter-Trainer Julien Wossmann enttäuscht: „Wir hatten riesige Probleme. Offensiv wie defensiv“, sagte er und fügte hinzu: „In der ersten Halbzeit liegen wir 2:1 hinten, durch zwei Konter. Wir haben dann schnellstmöglich umgestellt und die Mannschaft reagiert, aber offensiv hatten wir gar keine Idee.“ Wossmann sprach von einer „ganz schlechten Leistung“ seiner Mannschaft und stellte fest, dass sie „keine Lösung gegen Holzland gefunden“ hätten. Ein Punktgewinn, mit dem Schunter nicht wirklich zufrieden sein kann.

SV Lauingen-Bornum – TSV Danndorf 7:1

SV Lauingen-Bornum setzte sich souverän mit 7:1 gegen den TSV Danndorf durch. Trainer Marcel Schoolmann zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und sagte: „Ja, gestern war ein souveräner Heimsieg, das Ergebnis spiegelt das ja auch wieder.“ Dennoch gab es zu Beginn eine kurze Eingewöhnungszeit: „Wir haben allerdings so vier, fünf Minuten gebraucht, um ins Spiel reinzukommen“, erklärte Schoolmann. Nachdem die Führung erzielt war, dominierte Lauingen-Bornum das Spiel weiter. „Mit dem 1:0 dann am Rücken ist es dann noch gefährlicher geworden“, so Schoolmann weiter. Ein weiterer wichtiger Sieg für Lauingen-Bornum, das weiterhin auf Meisterkurs bleibt.