Überraschende Verstärkung: TSV Gilching holt Ex-Bayern-Talent Manuel Ring

Überraschende Verstärkung: Manuel Ring (Mitte) war zuletzt spielender Co-Trainer beim Landesligisten SV Dornach, ehe er sich dem TSV Gilching anschloss. – Foto: Oliver Rabuser

Der 35-jährige Offensivspieler trainiert bereits mit und stand am Mittwoch in der Startelf. Ob er am Sonntag beim Auftakt gegen Waldeck Obermenzing spielt, ist noch offen.

Der Kontakt war nie ganz abgerissen. „Wir kennen uns schon seit langem“, sagt Christian Rodenwald über Manuel Ring. Beide spielten einst zusammen beim FC Ismaning in der Regionalliga. In der neuen Saison wird Rodenwald (37 Jahre) der Coach von Neuzugang Ring (35) beim TSV Gilching-Argelsried. „Er trainiert bereits seit gut zwei Wochen bei uns mit und hat jetzt alles geklärt“, freut sich Rodenwald über die unverhoffte Verstärkung für den Bezirksligisten. Bereits am Mittwoch stand der Offensivakteur in der Startelf beim Totopokalspiel in Alling (2:1). „Wenn er fit ist, ist er natürlich eine große Verstärkung für uns. Ich sehe ihn vor allem als hängende Spitze“, sagt Rodenwald über den einst beim FC Bayern ausgebildeten Fußballer. Zuletzt war Ring Co-Trainer beim SV Dornach in der Landesliga, ehe er und sein Cheftrainer im Mai überraschend entlassen worden waren. Ob der 35-Jährige gleich am Sonntag (15 Uhr) beim Auftakt in Waldeck Obermenzing (Bezirkssportanlage an der Meyerbeerstraße) in der Startelf stehen wird, ist noch offen. Ihm fehlen noch ein paar Vorbereitungswochen.

In der Offensive plagen den TSV Gilching derzeit die wenigsten Sorgen, auch wenn die Torausbeute in der Vorbereitung noch ziemlich zu wünschen übrig ließ. Defensiv fehlen mit dem gesundheitlich angeschlagenen Lucas Häusler und Jonas Engelhardt (Fersenprobleme) der nach dem Abgang von Marco Brand zum SV Aubing neue Kapitän und sein Stellvertreter. Dazu hat sich noch Neuzugang Mats Ballier im privaten Umfeld den Arm gebrochen. Die Alternativen für die Gilchinger Innenverteidigung sind rar gesät. Es wird wohl auf die beiden Routiniers Maximilian König und Quirin Wiedemann hinauslaufen.

Eine stabile Abwehr wird auch dringend benötigt, denn mit dem SV Waldeck wartet eines der besten Teams der vergangenen Saison auf den TSV. Schmerzhaft in Erinnerung ist noch die 0:3-Packung am letzten Spieltag vor der Winterpause, als die Gilchinger auf Kunstrasen einen schwarzen Abend erlebten und ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf verloren. Auch diesmal wird zum Ärger von Rodenwald auf Kunstrasen gespielt. „Es kam eine kurze Mail, dass aufgrund eines Fußballfestes nichts anderes möglich ist. Für mich absolut unverständlich, aber wir müssen es so nehmen, wie es ist“, sagt der Coach.

Bis auf die Defensive hat er am Sonntag die Qual der Wahl. Alle Neuzugänge haben sich in der Vorbereitung für einen Einsatz in der Startelf empfohlen. Gesetzt ist Hendrik Hofgärtner, der vom FC Augsburg II gekommen war. „Wir sind ja nicht dekadent und setzen einen ehemaligen Regionalliga-Spieler auf die Bank, wenn er fit ist“, so Rodenwald. Im Tor wird mit Michael Loroff ein weiterer neuer Akteur stehen. „Er ist ein sehr guter Torhüter und mit dem Fuß besser als so mancher Spieler in der Bezirksliga“, schwärmt Rodenwald.