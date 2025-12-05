Überraschende Trainerwahl beim FC Baden

FC Baden: Barrera für Colatrella. Der neue Coach beim FC Baden ist ein (noch) weitgehend unbekanntes Gesicht. Der Aargauer Erstligist setzt nämlich auf Eduardo Barrera, der bis anhin vor allem im Nachwuchsbereich (u.a. Wohlen, Aarau) tätig war. Der 52-Jährige erhielt vorerst einen Vertrag bis Ende Saison. "Er ist ein akribischer und strukturierter Arbeiter, hat in der Privatwirtschaft einen erfolgreichen Werdegang hingelegt und bringt einen gewissen Hunger mit, weil er sich als Cheftrainer in der 1. Liga beweisen möchte. Mir gefällt, dass er unbefangen ist und einen freien Kopf hat. Wir brauchen jetzt einen solchen Mann an der Seitenlinie", sagte FCB-Präsident Hermann Löhrli gegenüber der "Aargauer Zeitung" zum Personalentscheid. Zuvor war es in Baden zum grossen Knall gekommen. Trainer Genesio Colatrella muss beim Aargauer Erstligisten trotz Platz 5 in der Zürcher Gruppe 3 nach der Hinrunde gehen. "Es ist ihm in dieser Saison nicht gelungen, dass die Mannschaft konstant ihr ganzes Potenzial abrufen konnte. Ich bin überzeugt, wir haben ein Top-Kader für 1.-Liga-Verhältnisse", lässt sich Präsident Hermann Löhrli in der "Aargauer Zeitung", zu den Gründen der Trennung zitieren. Colatrella hatte den FCB nach dem Abstieg aus der Challenge League übernommen, konnte jedoch den direkten Wiederabstieg in die 1. Liga nicht verhindern.

FC Bassecourt: Brugnerotto für Hushi. Der neue Coach des Erstliga-Vereins Bassecourt heisst Ludovic Brugnerotto. Der 40-Jährige betreut bis anhin den Zweitligisten Haute-Ajoie mit grossem Erfolg. Beim FCB fungierte er zudem bereits in der Saison 2018/19 als Co-Trainer. Brugnerotto ersetzt bei den Jurassiern Lulzim Hushi, der vor wenigen Tagen aus beruflichen und persönlichen Gründen seinen Rücktritt bekannt gab . Bassecourt überwintert in der Erstliga-Gruppe 2 auf Platz 14. Als erster Gegner in der Meisterschaft wartet im Februar ausgerechnet die U21 der Grasshoppers - der Tabellenführer.

FC Widnau: Lüchinger soll es wieder richten. Aufstiegstrainer Andreas Lüchinger kehrt nach einem halben Jahr Pause zum FC Widnau zurück. "Celli kennt die Mannschaft, die Strukturen und unsere Philosophie. Er bringt die Erfahrung und das Vertrauen mit, um die Rückrunde erfolgreich zu gestalten", lässt sich FCW-Präsident Remo Heller in einer Mitteilung zum Entscheid zitieren. Lüchinger ersetzt bei den Rheintalern den glücklosen David Gonzalez, mit dem es nach der Hinrunde zur Trennung kam. Neuling Widnau überwintert auf dem zweitletzten Platz der Zürcher Erstliga-Gruppe 3.

SV Höngg II: Schäuble nicht mehr Trainer. "Die Reise beim SVH2 endet...", titelt Stephan Schäuble in einem Beitrag auf seiner Instagram-Site. Und weiter: "Der SVR will einen neuen Impuls setzen." Schäuble hatte das Traineramt bei den Reserven des Stadtzürcher Quartierklubs im Sommer 2024 nach dem Aufstieg in die 2. Liga übernommen. In der ersten Saison klassierte sich der Neuling unter seiner Regie auf einem soliden zehnten Platz der Gruppe 1. In der laufenden Spielzeit tun sich die Höngger jedoch deutlich schwerer und überwintern als Zweitletzter auf einem Abstiegsplatz. Auf der Website des SVH finden sich bislang keine offiziellen Angaben zum Trainerwechsel. Laut den Informationen auf der Seite des Fussballverbands der Region Zürich kehrt jedoch ausgerechnet Schäubles Vorgänger Danilo Infante (er ist als Trainer aufgeführt) auf den Hönggerberg zurück. Er hatte den SVH nach dem Abstieg Richtung Bassersdorf verlassen, wo er sein Amt allerdings bereits nach einer Saison wieder niederlegte.

