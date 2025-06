Überraschende Trainertrennung beim Landesligisten

Er war der Protagonist des Landesliga-Aufstiegs im letzten Sommer. Nun trennen sich unsere Wege. Maximilian Stöck ist nicht mehr Trainer der SG Bornim. Gestern wurde die Mannschaft von der Entscheidung des Vorstands informiert.

René Bohnebuck, Finanzvorstand und vorübergehender sportlicher Leiter, sprach von einer schweren und emotional belastenden Entscheidung. „Der Verein hat Stöcki viel zu verdanken. Vor allem natürlich den so lange ersehnten Aufstieg in die Landesliga 2024 und den sicheren Klassenerhalt in diesem Jahr. Der sportliche Aufschwung ist und bleibt eng mit seinem Namen verbunden.“