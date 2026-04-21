Überraschende Trainer-News aus Mahlsdorf

„Er fängt mit dem Co-Trainer im Sommer in Strausberg an, daher haben wir sie jetzt rausgenommen, um eine gute Überführung hinzubekommen“, sagt Loest zur Entscheidung. Demnach stellt der Verein Wilke vorzeitig frei, um den Übergang strukturiert zu gestalten. Die sportliche Verantwortung übernimmt zunächst eine interne Lösung: Die aktuellen B-Jugend-Trainer Steven Mielcke und Daniel Nordmann rücken in den Fokus. Zudem bleibt Steffen Behlke vorerst bis zum Saisonende im Amt.

Beim BSV Eintracht Mahlsdorf II kommt es zu einer kurzfristigen Veränderung auf der Trainerposition: Mirko Wilke ist nicht länger Cheftrainer der Landesliga-Mannschaft. Das bestätigt Präsident Tino Loest.

Mahlsdorf II steht im gesicherten Mittelfeld

Sportlich befindet sich Mahlsdorf II aktuell im gesicherten Mittelfeld der Landesliga Berlin, Staffel 2. Die Oberliga-Reserve belegt Rang acht mit 33 Punkten und hat weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg zu tun.

Wilke betreut die zweite Mannschaft seit 2023 und führt das Team über drei Spielzeiten in der Berliner Landesliga. In diesem Zeitraum stehen 39 Siege aus 81 Spielen zu Buche, die Saison 2023/24 mit 18 Erfolgen ist dabei die erfolgreichste Phase.

Im Sommer folgt der Wechsel in die Brandenburger Landesliga (FC Strausberg hat elf Punkte Vorsprung aktuell in der Landesklasse). Wilke übernimmt die Rolle des Cheftrainers. Für Mahlsdorf II beginnt damit bereits jetzt eine neue Phase auf der Trainerposition.

BSV Eintracht Mahlsdorf II

Landesliga-Staffel 2

Mirko Wilke