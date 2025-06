Überraschende Trainer-Nachfolge beim VfL Halle: "Mehr als 30 Bewerber"

Luca Shubitidze (r.), bisher als Spieler am Ball, übernimmt zur neuen Saison den VfL Halle 96. – Foto: Anne Weimer

Nachdem Dieter Hausdörfer vor inzwischen einigen Wochen seinen Abschied vom VfL Halle 96 angekündigt hatte, standen die Leitungen im Stadion am Zoo nicht mehr still. "Über die verschiedenen Wege gab es mehr als 30 Bewerber für den Trainerposten. Das war für uns auch eine außergewöhnliche Situation", erzählt VfL-Präsident Farih Kadic. Am Ende aber bekam keiner von den Externen den Zuschlag. Der Oberligist sorgt dagegen mit seiner Neubesetzung für eine Überraschung.

Luca Shubitidze, in der abgelaufenen Saison noch als Spieler für die 96er am Ball, wird den VfL Halle als Coach durch die neue Spielzeit führen. Im Alter von nur 24 Jahren dürfte Shubitidze einer der jüngsten Oberliga-Trainer in ganz Deutschland werden. "Er hat uns ein Konzept vorgelegt, das sehr gut zum Verein passt", sagt Kadic. Das Alter spielte für die Verantwortlichen dabei weniger eine Rolle: "Wenn Hoffenheim in der Bundesliga einem Julian Nagelsmann vertrauen konnte, können wir in der Oberliga auch einem jungen Coach vertrauen", so Kadic. Zum FuPa-Profil: >> Luca Shubitidze

Im Stadion am Zoo ist Shubitidze natürlich kein Unbekannter. Nach einer Station beim Regionalligisten Bischofswerdaer FV lief der Mittelfeldspieler schon in der Oberliga-Saison 2020/21 einige Male für den VfL auf. Es folgte ein Studium im US-amerikanischen New Hampshire. Und als Shubitidze im vergangenen Jahr aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt war, lief er auch wieder für die Hallenser auf. 20 Mal in der abgelaufenen Serie. Allerdings: "Luca wollte aufhören, zu spielen", erzählt Kadic, "so waren wir ins Gespräch gekommen." Bald kristallisierte sich heraus, dass Hausdörfers Nachfolger aus der Riege seiner bisherigen Schützlinge kommen könnte. Zumal Shubitidze nicht nur in der U17 der SG Dynamo Dresden bereits Trainererfahrung (2023) gesammelt hatte, sondern auch im Oberliga-Team des VfL Halle schon Eindruck hinterlassen konnte. "Das Feedback aus der Mannschaft war positiv", erklärt Kadic und betont: "Es gibt keine Altersgrenze. Es geht um die Inhalte und darum, wer als Trainer am besten zu uns passt." Beim Oberligisten soll sich der junge Coach - ebenso wie sein Team - entwickeln. "Wir machen ihm und der Mannschaft überhaupt keinen Druck", betont Kadic.