Überraschende Personalie bei Lichtenberg 47

Benni Plötz kehrt nach Lichtenberg zurück – Foto: Christof Lehner

Lichtenberg 47 holt Benjamin Plötz zurück – neuer Bereichsleiter der 1. Herren Der SV Lichtenberg 47 setzt in der Saison 2025/26 weiter auf Rückkehrer – und begrüßt nun eine prägende Figur aus der eigenen Vereinsgeschichte: Benjamin Plötz ist seit dem 1. Juli 2025 neuer Bereichsleiter der ersten Herrenmannschaft.

Benjamin Plötz ist in Lichtenberg kein Unbekannter. Bereits von 2011 bis 2023 arbeitete Plötz in leitender Funktion beim Berliner Traditionsklub und trug entscheidend zum Aufstieg 2019 in die Regionalliga Nordost bei. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner engen Verbundenheit zum Verein und seinem strategischen Gespür für Fußball soll er den Herrenbereich künftig sowohl strukturell als auch sportlich weiterentwickeln. „Wir heißen Benjamin Plötz herzlich willkommen zurück beim SV Lichtenberg 47. Gemeinsam wollen wir die Strukturen nachhaltig stärken und die sportliche Entwicklung in Richtung Regionalliga vorantreiben“, erklärte Vereinspräsident Michael Grunst.

Plötz selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich möchte mit dem gesamten Team unseren Verein weiterentwickeln. Lichtenberg 47 soll ein gesunder, nahbarer Kiezklub bleiben – und sich gleichzeitig kontinuierlich verbessern.“