Überraschende Personalie bei Lichtenberg 47

Lichtenberg 47 holt Benjamin Plötz zurück – neuer Bereichsleiter der 1. Herren
Der SV Lichtenberg 47 setzt in der Saison 2025/26 weiter auf Rückkehrer – und begrüßt nun eine prägende Figur aus der eigenen Vereinsgeschichte: Benjamin Plötz ist seit dem 1. Juli 2025 neuer Bereichsleiter der ersten Herrenmannschaft.
Benjamin Plötz ist in Lichtenberg kein Unbekannter. Bereits von 2011 bis 2023 arbeitete Plötz in leitender Funktion beim Berliner Traditionsklub und trug entscheidend zum Aufstieg 2019 in die Regionalliga Nordost bei. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner engen Verbundenheit zum Verein und seinem strategischen Gespür für Fußball soll er den Herrenbereich künftig sowohl strukturell als auch sportlich weiterentwickeln.
„Wir heißen Benjamin Plötz herzlich willkommen zurück beim SV Lichtenberg 47. Gemeinsam wollen wir die Strukturen nachhaltig stärken und die sportliche Entwicklung in Richtung Regionalliga vorantreiben“, erklärte Vereinspräsident Michael Grunst.
Plötz selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich möchte mit dem gesamten Team unseren Verein weiterentwickeln. Lichtenberg 47 soll ein gesunder, nahbarer Kiezklub bleiben – und sich gleichzeitig kontinuierlich verbessern.“
Mit dieser Personalie setzt der Oberligist ein klares Zeichen für Kontinuität und ambitionierte Zukunftsplanung.
In die neue Oberliga-Saison sind die 47er gut gestartet. Nach zwei Spielen stehen sechs Punkte auf dem Konto (TUS Makkabi und FC Viktoria). Am kommenden Sonntag ist das Team von Trainer-Duo Rudy Raab und Nils Kohlschmidt im Pokal bei Fortuna Pankow (Kreisliga-A) gefordert. Los gehts um 14 Uhr 15 auf dem Sportplatz Kissingenstraße an der Forchheimerstraße 22 in 13189 Berlin.
Alle Infos, Daten, Transfers und News von Lichtenberg 47hier
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an