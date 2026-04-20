Überraschende Niederlage von Weinsheim II: Spannung im Titelrennen

Bad Kreuznach. Der 25. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I brachte zwei dicke Überraschungen mit sich: Kellerkind VfL Simmertal II gewann mit 4:3 gegen Spitzenreiter SG Weinsheim II. Außerdem entschied der Tabellenzwölfte SG Fürfeld II sein Heimspiel gegen die SG Spabrücken mit 6:3 für sich.
Bereits samstags setzte sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 1:0 gegen den SV Oberhausen II durch. Richtig deutlich wurde es hingegen bei der TSG Planig II, die mit 10:1 gegen die SG VfR 07 Kirn II gewann. Der SV Winterbach II wahrte beim 4:0-Heimsieg gegen die SG Hochstetten/Nußbaum seine Chance im Aufstiegsrennen.
Auch der VfL Rüdesheim II feierte einen klaren Erfolg und gewann mit 7:1 gegen die SG Guldenbachtal II. Ebenfalls deutlich setzte sich der TuS Waldböckelheim II mit 6:0 gegen den TSV Bockenau II durch.
Der TuS Roxheim hatte spielfrei und konnte sich von der Couch aus anschauen, dass er nach zuletzt zehn Ligaerfolgen am Stück nach dem Patzer von Primus SG Weinsheim II die Meisterschaft in der eigenen Hand hat. Am vorletzten Spieltag treffen die beiden Mannschaften aufeinander.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
VfL-Sprecher Ricardo Ridder, der eigentlich als spielender Co-Trainer der ersten Mannschaft aktiv ist, sprach nach dem Abpfiff von einem „unter dem Strich etwas glücklichen Sieg.“
Die Hausherren erwischten einen perfekten Start in die Begegnung. Bereits die erste Standardsituation führte zur frühen Führung: Nach einer Ecke von Ridder war Marcel Müller zur Stelle und traf zum 1:0 (6.). Simmertal blieb in der Anfangsphase effektiv und legte wenig später nach: Ridder nutzte einen Abpraller des gegnerischen Torhüters und erhöhte auf 2:0 (10.).
Die Gäste zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und kamen nur zwei Minuten später zum Anschlusstreffer. Oliver Kurz schloss einen sauber vorgetragenen Angriff zum 2:1 ab (12.). In der Folge flachte die Partie etwas ab, ehe Simmertal kurz vor der Pause überraschenderweise noch einmal für klare Verhältnisse zu sorgen schien. Ridder schnürte innerhalb von zwei Minuten seinen Hattrick und schraubte das Ergebnis mit einem Doppelschlag auf 4:1 (39., 41.).
Nach dem Seitenwechsel übernahm Weinsheim zunehmend die Kontrolle und erhöhte den Druck deutlich. Der Spitzenreiter erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, darunter auch einen Pfostentreffer und drängte auf den Anschluss. Dieser gelang schließlich erneut Oliver Kurz, der in der 63. Minute auf 4:2 verkürzte.
Auch in der Folge blieb die SG Weinsheim II am Drücker und kam in der 80. Minute noch näher heran: Nach einem Foulspiel verwandelte Timon Rheinländer einen Strafstoß zum 4:3. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne und standen kurz vor dem Ausgleich, doch in der Nachspielzeit verhinderte das Quergebälk den möglichen Ausgleichstreffer (90.+2).
So blieb es beim knappen Heimsieg für den VfL Simmertal II, der sich mit großem Einsatz gegen die Aufholjagd des Tabellenführers stemmte. „Wir haben am Ende leidenschaftlich verteidigt, daher war es vielleicht nicht ganz unverdient“, resümierte Ridder. „Natürlich freuen wir uns über den unverhofften Dreier als Drittletzter gegen den Tabellenführer.“
Der Spielfilm: 1:0 Müller (6.), 2:0 Ridder (9.), 2:1 Kurz (12.), 3:1 Ridder (39.), 4:1 Ridder (41.), 4:2 Kurz (63.), 4:3 Rheinländer (80. Foulelfmeter)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Klein (74.)
Tore: 1:0 Schmitt (7.), 2:0 Schmitt (9.), 2:1 Dreher (30.), 2:2 Zimmermann (55.), 3:2 Magiera (60.), 4:2 Seintsch (73.), 5:2 Magiera (81.), 5:3 Dreher (89.), 6:3 Schmitt (90.)
Tore: 1:0 Götz (24.), 2:0 Kunz (27.), 3:0 Götz (68.), 4:0 Stumm (76.)
Tore: 1:0 Matos Cardoso (16.), 2:0 Ünal (44.), 2:1 Lindner (70.), 3:1 Ergün (75.), 4:1 Ünal (78.), 5:1 Matos Cardoso (79.), 6:1 Piccoli (82.), 7:1 Matos Cardoso (90.)
Tore: 1:0 Belter (7.), 2:0 Prengel (27.), 3:0 Unger (58.), 4:0 Immig (73.), 5:0 Bott (88.), 6:0 Belter (89.)