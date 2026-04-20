Überraschende Niederlage von Weinsheim II: Spannung im Titelrennen Der Rückblick auf den 25. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach I: VfL Simmertal II besiegt den Primus +++ Spabrücken verabschiedet sich wohl aus dem Aufstiegskampf +++ TuS Roxheim hat alles in der eigenen Hand von Max Schäfer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Winterbach II (links Doppelpacker Jonas Götz) setzte sich im Verfolgerduell gegen die SG Hochstetten/Nußbaum (im grauen Trikot Daniel Seibel) mit 4:0 durch. – Foto: Celine Schnitzer

Bad Kreuznach. Der 25. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I brachte zwei dicke Überraschungen mit sich: Kellerkind VfL Simmertal II gewann mit 4:3 gegen Spitzenreiter SG Weinsheim II. Außerdem entschied der Tabellenzwölfte SG Fürfeld II sein Heimspiel gegen die SG Spabrücken mit 6:3 für sich. Bereits samstags setzte sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 1:0 gegen den SV Oberhausen II durch. Richtig deutlich wurde es hingegen bei der TSG Planig II, die mit 10:1 gegen die SG VfR 07 Kirn II gewann. Der SV Winterbach II wahrte beim 4:0-Heimsieg gegen die SG Hochstetten/Nußbaum seine Chance im Aufstiegsrennen. Auch der VfL Rüdesheim II feierte einen klaren Erfolg und gewann mit 7:1 gegen die SG Guldenbachtal II. Ebenfalls deutlich setzte sich der TuS Waldböckelheim II mit 6:0 gegen den TSV Bockenau II durch. Der TuS Roxheim hatte spielfrei und konnte sich von der Couch aus anschauen, dass er nach zuletzt zehn Ligaerfolgen am Stück nach dem Patzer von Primus SG Weinsheim II die Meisterschaft in der eigenen Hand hat. Am vorletzten Spieltag treffen die beiden Mannschaften aufeinander.

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VfL-Sprecher Ricardo Ridder, der eigentlich als spielender Co-Trainer der ersten Mannschaft aktiv ist, sprach nach dem Abpfiff von einem „unter dem Strich etwas glücklichen Sieg.“ Die Hausherren erwischten einen perfekten Start in die Begegnung. Bereits die erste Standardsituation führte zur frühen Führung: Nach einer Ecke von Ridder war Marcel Müller zur Stelle und traf zum 1:0 (6.). Simmertal blieb in der Anfangsphase effektiv und legte wenig später nach: Ridder nutzte einen Abpraller des gegnerischen Torhüters und erhöhte auf 2:0 (10.).