Überraschende Deutz-Niederlage – Südwest und Schönenbach ziehen gleich

– Foto: DJK Südwest

Mit 1:4 musste sich der Tabellenführer Deutz 05 überraschend beim Kellerkind TFC Köln geschlagen geben. Durch diesen Paukenschlag ist der Vorsprung an der Spitze Geschichte, sodass nun drei punktgleiche Teams um den Thron ringen. Während der TFC Köln durch den Sensationssieg neue Hoffnung schöpft, nutzte Schwarz-Weiß Köln die Gunst der Stunde und kletterte durch einen 4:1-Erfolg beim Schlusslicht Brühl erstmals seit Wochen ans rettende Ufer. In einem Spieltag voller Wendungen bewies zudem Bergfried Leverkusen enorme Moral und drehte einen Zwei-Tore-Rückstand zum fünften Sieg in Serie.

SW Köln klettert ans rettende Ufer Der SC Schwarz-Weiß Köln hat die Gunst der Stunde genutzt. Durch einen 4:1-Auswärtserfolg beim Tabellenschlusslicht SC Brühl und die gleichzeitige Niederlage der Konkurrenz aus Zündorf springt die Mannschaft von Sven Müller und Pascal Frere erstmals seit Wochen wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Was am Ende nach einer klaren Angelegenheit aussah, war zur Pause noch ein hartes Stück Arbeit.

Durdu rechnet ab: „Drei, vier Totalausfälle“ Brühl-Trainer Taner Durdu war nach dem Abpfiff sichtlich bedient. Zwar hielten seine Schützlinge im ersten Durchgang noch gut mit und kamen durch ein Eigentor von Enes Cukovci (16.) zum 1:1-Ausgleich, doch nach dem Seitenwechsel brach das Kartenhaus zusammen. "In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner weitestgehend im Griff gehabt, gut dagegengehalten und auch den Ausgleich zum 1:1 erzielt. In der zweiten Halbzeit wollten wir das Spiel unbedingt gewinnen. Allerdings hatten wir in der Mannschaft drei, vier Spieler, die heute deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Das müssen wir so klar ansprechen. Wenn du mehrere Totalausfälle im Team hast, wird es extrem schwer, ein Spiel zu gewinnen. Das hat man heute deutlich gesehen", analysierte Durdu schonungslos.

Besonders der Handelfmeter zum 1:2 in der 55. Minute zog den Gastgebern den Stecker. "Wir geraten gegen einen aus unserer Sicht schlagbaren Gegner in Rückstand und verlieren dann komplett den Faden. Am Ende steht eine 1:4-Niederlage, bei der wir uns ein Stück weit selbst geschlagen haben", so das bittere Fazit des Brühler Trainers. Müller lobt Dominanz und den Schiedsrichter Auf der Gegenseite herrschte Erleichterung. Sven Müller sah einen verdienten Sieg, der vor allem in der zweiten Halbzeit durch spielerische Überlegenheit zustande kam. Justin Raider avancierte mit seinem Doppelpack (55./68.) zum Matchwinner, ehe der eingewechselte Francesco Antonucci kurz vor Schluss den Deckel draufmachte. "Es war definitiv ein wichtiger Sieg. Die erste Halbzeit war sehr umkämpft, wir gehen aber verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit war es dann größtenteils ein Spiel auf ein Tor. Am Ende geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung, wenn man sieht, was wir in der zweiten Halbzeit noch alles liegen lassen haben. Jetzt hoffen wir, den Schwung mitzunehmen und eine kleine Serie zu starten", erklärte Müller zufrieden. Besonders bemerkenswert: Schiedsrichter Philipp Becker musste die Partie allein leiten, da seine Assistenten in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Müller zollte ihm großen Respekt: "Ein großes Lob an den Schiedsrichter: Er musste die Partie ohne sein Gespann leiten und hat das Spiel trotzdem sehr souverän und klar geführt."

Südwest rückt Deutz auf die Pelle Nach dem deutlichen 4:0-Auswärtssieg der DJK Südwest Köln beim FC Rheinsüd Köln und der gleichzeitigen Niederlage von Deutz 05 herrscht an der Tabellenspitze Punktgleichheit. Mit jeweils 43 Zählern thronen Deutz (1.), Schönenbach (2.) und Südwest (3.) nun Seite an Seite. Während Südwest ein offensives Ausrufezeichen setzte, offenbarte Rheinsüd schmerzhafte Lücken zu den Top-Teams der Liga. Bereits in der ersten Halbzeit deutete sich die Überlegenheit der Gäste an, als Hannes Laege (27.) den Torreigen eröffnete. Nach dem Seitenwechsel schaukelte Südwest das Spiel souverän nach Hause: Kaan Kenarci (50.), Lenard Stephen (65.) und Philipp Graf (68.) schraubten das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit in die Höhe. Krämer gesteht: „Lücke zu den Spitzenteams besteht“ Rheinsüd-Coach Stefan Krämer war nach der deutlichen Pleite enttäuscht: "Die Niederlage war auch in der Höhe verdient. Südwest war uns am Ende in nahezu allen Belangen überlegen. Wir haben es zwar geschafft, das Ergebnis bis in die zweite Halbzeit hinein noch einigermaßen eng zu halten, aber insgesamt konnten wir kaum für Entlastung sorgen. Uns hat die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt, wir haben nur sehr wenige klare Torraumszenen kreiert und konnten defensiv nicht alles über 90 Minuten wegverteidigen", bilanzierte Krämer selbstkritisch. "Südwest hat seine Feldüberlegenheit dann konsequent auch in Tore umgemünzt. Wir müssen aktuell auch anerkennen, dass wir in unserer jetzigen Konstellation gegen solche Top-Teams unterlegen sind. Gerade in dieser Phase wird deutlich, dass noch eine Lücke zu den Spitzenteams besteht. Daran müssen wir arbeiten und Schritt für Schritt näher herankommen. Dafür gilt es, an den Basics zu arbeiten – vor allem in der Zweikampfführung und der Intensität", so Krämer Abschließend Errens schwärmt von der „99-Prozent-Quote“ Auf der Gegenseite herrschte bei Daniel Errens pure Zufriedenheit. Der Trainer der DJK Südwest sah eine Leistung, die genau dem entsprach, was er von seiner Mannschaft gefordert hatte – Souveränität von der ersten Sekunde an. "Vom Spielverlauf und vom Ergebnis her geht der Sieg absolut in Ordnung. Wir haben uns selbst die Latte hochgelegt und wollten genau so eine Leistung auf den Platz bringen – einen souveränen, deutlichen Sieg. Das ist uns von der ersten bis zur letzten Minute sehr gut gelungen", erklärte Errens. Besonders zufrieden war er mit dem Defensivverbund seines Teams. "Das war heute sehr stark. Insbesondere unsere beiden Innenverteidiger Jakob und Karim haben nahezu alles wegverteidigt. Ich würde sagen, sie haben gefühlt 99 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen. Auf der anderen Seite hatten wir eine sehr starke Offensive mit vielen Spielern, die an den vier Toren beteiligt waren. Das hat uns auch in der Breite gefährlich gemacht und war für Rheinsüd kaum zu verteidigen. Ein 4:0-Auswärtssieg ohne Gegentor ist natürlich absolut zufriedenstellend. Das soll der Startschuss für unsere Rückrunde gewesen sein", so der Coach weiter.

Deutz-Dämpfer sorgt für Dreier-Gipfel an der Spitze Die größte Überraschung des Spieltags gelang dem abstiegsbedrohten Türkischen FC Köln beim 4:1-Sieg gegen Spitzenreiter Deutz 05. Während der TFC durch diesen Befreiungsschlag nach Punkten mit dem rettenden Ufer gleichzieht, ist der Vorsprung der Deutzer an der Tabellenspitze dahin: Südwest Köln und der SV Schönenbach liegen nun punktgleich (alle 43 Zähler) mit dem Primus auf den Plätzen 1 bis 3. Dabei begann für den Gast zunächst alles nach Plan. Jeffrey Eshun brachte den Favoriten bereits in der 7. Minute in Führung. Doch anstatt Sicherheit zu gewinnen, verlor Deutz im Laufe der ersten Halbzeit den Faden. Ein folgenschwerer Ausrutscher leitete schließlich die Wende ein. Edson De Oliveira (23.) nutzte den Patzer zum Ausgleich, bevor Anil Capkin (62.) und ein später Doppelschlag in der Nachspielzeit den Sensationssieg des Außenseiters perfekt machten. Hannes Diekamp: „Haben uns von der Hektik anstecken lassen“ Deutz-Trainer Hannes Diekamp zeigte sich nach der Niederlage als fairer Verlierer, sparte aber nicht mit Kritik an der mangelnden Geduld seiner Elf. Zudem muss er einen schweren personellen Rückschlag verkraften. "Wir sind gut ins Spiel gestartet und auch verdient in Führung gegangen. Allerdings haben wir auch in dieser Phase schon viele Aktionen zu ungeduldig ausgespielt. Der TFC hatte bis zum Ausgleich eigentlich keine klare Gelegenheit. Dann rutscht einer unserer Spieler als letzter Mann aus, und sie können den Ball ins leere Tor einschieben. Danach haben wir uns von der Hektik anstecken lassen und es nicht mehr geschafft, die nötige Ruhe ins Spiel zu bringen. Da nehme ich mich als Trainer genauso in die Verantwortung wie die Mannschaft", analysierte Diekamp. Besonders schmerzhaft wog für ihn jedoch die Diagnose nach dem Spiel: "Unterm Strich ist die Niederlage verdient. Trotzdem wird uns das nicht umwerfen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Sehr bitter ist die Verletzung von Abderrahman Ben Haddou, der sich vermutlich einen Meniskusriss zugezogen hat und wohl für den Rest der Rückrunde ausfallen wird." TFC Köln: Lebenszeichen im Abstiegskampf Für den Türkischen FC Köln ist dieser Sieg mehr als nur drei Punkte. Das Team von Hasan Ramadani bewies gegen den Tabellenführer eine enorme Moral und eiskalte Effizienz in der Schlussphase. Tugra-Süleyman Koc (90.+1) und Deniz Obuz (90.+2) versetzten den Deutzern innerhalb von 60 Sekunden den Knockout. Der TFC bleibt zwar vorerst auf einem Abstiegsplatz, ist nun aber punktgleich mit dem SC Schwarz-Weiß Köln (Platz 14) und damit voll im Geschäft um den Klassenerhalt.

Fünfter Sieg in Folge sorgt für Tuchfühlung zur Spitze Mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den Heiligenhauser SV baute der SSV Jan Wellem ihre beeindruckende Serie auf fünf Siege aus fünf Spielen aus. Begünstigt durch einen frühen Platzverweis gegen die Gäste drehte das Team von David Gsella einen Rückstand und rückt dem Führungstrio der Bezirksliga bis auf drei Zähler auf die Pelle. Dabei sah es zunächst gar nicht nach einem Spaziergang für den Favoriten aus. Der HSV agierte mutig und belohnte sich in der 38. Minute durch Moritz Haubrich mit der 1:0-Führung. Doch nur drei Minuten später folgte der Genickbruch für die Gäste: Kai Fischer-Höfer sah nach einem Foulspiel die Rote Karte (41.). Jan Wellem nutzte die Unordnung der Dezimierten noch vor dem Pausenpfiff aus: Maximilian Büsch besorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit den psychologisch enorm wichtigen Ausgleich. Gsella mahnt trotz Rekordserie: „Luft nach oben“ Trotz der makellosen Bilanz in der Rückrunde zeigt sich SSV-Coach David Gsella als Perfektionist. Er sieht seine Mannschaft spielerisch noch nicht am Maximum, auch wenn die Ergebnisse derzeit absolut stimmen. "Wir haben 3:1 gewonnen und unsere Serie weiter ausgebaut. Oben ist jetzt alles schön eng zusammengerückt – das passt natürlich. Vom Spiel her kann ich aber eigentlich jede Woche dasselbe sagen: Ich bin nicht ganz zufrieden, weil ich weiß, was in der Mannschaft steckt und dass wir es deutlich besser spielen können. Wir geraten mit 0:1 in Rückstand, obwohl wir vorher selbst zwei, drei gute Chancen hatten, die der gegnerische Torwart stark hält. Dann bekommt der Gegner kurz vor der Pause die rote Karte, was uns natürlich entgegenkommt. In der Nachspielzeit machen wir noch den Ausgleich – das war ein wichtiger Moment", analysierte Gsella. In der zweiten Halbzeit ließen die Hausherren in Überzahl wenig anbrennen. Tom Kombüchen (61.) und Kevin Kaumanns (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Gsella ergänzte: "In Überzahl haben wir es dann in der zweiten Halbzeit souverän gespielt. Wichtig war mir, dass wir die Ordnung behalten und nicht in Konter laufen. Die Tore fallen dann nach Standards, und am Ende gewinnen wir verdient. Natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau – wir holen konstant Punkte, und das ist aktuell das Wichtigste. Jetzt kommen allerdings mit Rheindorf, Deutz, Südwest und Schönenbach echte Brocken." HSV hadert mit dem Platzverweis Für den Heiligenhauser SV und Trainer Andy Esins war die Rote Karte der Wendepunkt einer ansonsten starken Auswärtsleistung. Ohne die Hinausstellung hätte das Spiel einen anderen Verlauf nehmen können. "Wir haben bis zum Platzverweis ein gutes Auswärtsspiel gemacht und sind auch nicht unverdient in Führung gegangen. Die aus unserer Sicht sehr harte rote Karte hat das Spiel dann komplett verändert. In Unterzahl wird es gegen so einen Gegner natürlich extrem schwierig. Noch vor der Pause geraten wir durch eine Eckenserie unter Druck, bei der wir uns nicht clever genug verhalten und in der Nachspielzeit den Ausgleich kassieren. In der zweiten Halbzeit war Jan Wellem dann erwartungsgemäß überlegen, hat uns viel laufen lassen und vor allem über Standards für Gefahr gesorgt. Am Ende ist das Ergebnis in Ordnung, weil wir in den entscheidenden Momenten noch zu naiv agieren. Trotzdem müssen wir uns für die Leistung insgesamt nicht schämen", so das Fazit aus Heiligenhaus.

Hürth II schockt Hoffnungsthal in letzter Minute Sechs Tore und kein Sieger in Hoffnungsthal: Während die Gastgeber gleich zweimal eine Führung aus der Hand gaben, feierte die Hürther Reserve eine Aufholjagd. Trotz des späten Schocks für den TVH blieb eine Geste des Fairplays nach Abpfiff besonders in Erinnerung. Das Spiel begann ereignisreich: In der ersten Halbzeit parierte TVH-Keeper David Jäckel einen Strafstoß von Noah Neuhaus, ehe Moritz Petzke die Hausherren kurz vor der Pause in Führung brachte (40.). Als Petzke unmittelbar nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte (48.), schien der TVH auf der Siegerstraße zu sein. Doch Hürth bewies Moral, glich durch Anton Georgiev (59.) und den rehabilitierten Neuhaus (74.) aus. In einer wilden Schlussphase traf Christoph Hankammer zunächst zur vermeintlichen Entscheidung für Hoffnungsthal (88.), bevor Georgiev in der Nachspielzeit den endgültigen Schlusspunkt setzte. Gawlik bedient: „Müssen das Spiel einfach runterspielen“ Maciek Gawlik, sportlicher Leiter des TV Hoffnungsthal, fand nach dem späten Ausgleich kritische Worte für die eigene Cleverness. "Es war kein gutes Spiel und auch nicht wirklich ansehnlich. Wir gehen in Führung, machen nach der Halbzeit das 2:0. Eigentlich musst du so ein Spiel dann auch clever zu Ende spielen. Stattdessen kassieren wir den Anschlusstreffer und dann auch den Ausgleich zum 2:2. Kurz vor Schluss gehen wir nochmal mit 3:2 in Führung – und spätestens dann musst du das Spiel einfach runterspielen. Dann bekommen wir einen Freistoß gegen uns, der in meinen Augen keiner war. Daraus entsteht eine Ecke. Bis zur Ausführung vergeht viel Zeit, es wird hektisch im Fünf-Meter-Raum, viele Emotionen sind dabei. Und dann kassieren wir in der 96. Minute noch das 3:3. Unterm Strich muss man sagen, dass das Unentschieden gerecht ist. Jetzt heißt es: abhaken, weiterarbeiten und Gas geben", bilanzierte Gawlik. Hürth II fühlt sich als „Gewinner“ Auf der Gegenseite herrschte Stolz über die gezeigte Resilienz. Trainer Thomas Frohn lobte den Mut seiner Mannschaft, die sich auch von Rückschlägen wie dem verschossenen Elfmeter nicht beirren ließ. "In der ersten Halbzeit haben wir es taktisch sehr, sehr gut gemacht. Wir lassen allerdings zwei riesige Chancen liegen: Wir verschießen einen Elfmeter und bekommen einen aussichtsreichen Freistoß nicht gut aufs Tor. Nach der Halbzeit werden wir etwas mutiger, werden aber direkt mit dem 0:2 bestraft. Danach hat sich die Mannschaft aber selbst am Kragen gepackt, ist mehr Risiko gegangen und wurde dafür belohnt. In der hektischen Schlussphase kommen wir dann mit der letzten Aktion noch zum Ausgleich. Deshalb fühlen wir uns heute ein Stück weit wie die Gewinner, weil wir zweimal zurückgekommen sind – und das gegen einen sehr starken Gegner. Ein riesiges Kompliment an die Mannschaft", so Frohn. Fairplay am Spielfeldrand Abseits des Spiels sorgte der TV Hoffnungsthal für eine Aktion, die Thomas Frohn ausdrücklich hervorhob. Als sich der Hürther Sam Kisekka verletzte, zögerten die Gastgeber nicht. "Das Fairplay von Hoffnungsthal neben dem Platz war überragend. Als sich Sam Kisekka verletzt hat, haben sie sofort ihren Physio und Orthopäden zu uns geschickt. Das war eine sehr, sehr schöne Geste und alles andere als selbstverständlich", lobte Frohn den Gegner.

Bergfried dreht 1:3-Rückstand und feiert fünften Sieg in Serie Der SV Bergfried Leverkusen untermauert seinen Status als „Team der Stunde“ in der Bezirksliga Staffel 1. Trotz eines 1:3-Rückstands zur Pause bewies die Mannschaft von Stefan Müller Moral und drehte die Partie beim CfB Ford Niehl noch in einen 4:3-Erfolg. Während Bergfried damit die perfekte Ausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen seit der Winterpause feiert, spitzt sich die Lage für Niehl zu: Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist auf fünf Zähler geschrumpft. Dabei sah es lange Zeit nach einem Befreiungsschlag für die Hausherren aus. Alexander Runkel (9.) und Akin Bilgü (13.) schockten den Gast früh. Zwar verkürzte Jan Fromke (28.), doch Arnold Koumako stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel spielten dann jedoch fast nur noch die Gäste, die innerhalb von zwei Minuten ausglichen und kurz vor Schluss per Elfmeter den Deckel draufmachten. Oymak hadert mit schwindenden Kräften Niehl-Trainer Dogan Oymak wirkte nach dem Abpfiff sichtlich gezeichnet. Die prekäre Personalsituation und die schwindende Belastbarkeit seines Kaders waren für ihn die Hauptgründe für den späten Knockout. "Es ist extrem bitter – wir geben das Spiel wieder aus der Hand. Aktuell fehlt uns genau das, was solche Spiele entscheidet: Breite und Tiefe im Kader. Die Jungs sind komplett am Limit. Das ist keine Ausrede, das ist die Realität", erklärt Oymak und fügt hinzu: "Wenn wir das 4:1 machen, ist das Spiel durch. Aber dieses Spielglück haben wir im Moment einfach nicht. Stattdessen passieren uns kleine Unkonzentriertheiten, mit denen wir den Gegner wieder einladen. Trotzdem kann ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Sie hauen alles rein, aber irgendwann sind die Kräfte einfach aufgebraucht. Bergfried war in der zweiten Halbzeit frischer und hat uns immer mehr unter Druck gesetzt. Wir hatten kaum noch Entlastung und haben unsere wenigen Aktionen nach vorne nicht mehr sauber zu Ende gespielt. Das tut weh, weil die erste Halbzeit klar auf unserer Seite war." Müller stolz: „Lassen uns nicht aus dem Konzept bringen“ Auf der anderen Seite herrschte bei Stefan Müller Jubel über die Comeback-Qualitäten seiner Elf. Für ihn war der Sieg am Ende anhand der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang verdient. "Wir haben zweimal einen Rückstand aufgeholt – erst ein 0:2 und dann noch ein 1:3. Das zeigt, dass sich die Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen lässt und immer an unseren Fußball glaubt, auch wenn wir hinten liegen. In der Halbzeit haben wir uns nochmal auf unsere Stärken besonnen. Nach dem Seitenwechsel spielen wir deutlich besser, erspielen uns im Minutentakt klare Chancen, nutzen sie aber zunächst nicht konsequent genug. Am Ende belohnen wir uns dann doch: Wir machen den Anschluss, kurz darauf den Ausgleich und es war dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir das Spiel komplett drehen. Bei Niehl haben in der zweiten Halbzeit die Kräfte nachgelassen, das konnten wir ausnutzen. Unterm Strich ist der 4:3-Sieg verdient. Es war eine starke Mannschaftsleistung, vor allem was Einsatz, Mentalität, Leidenschaft und Teamgeist angeht."