Überraschend viele Teilnehmer: GLOBUS-Cup boomt Beim Bandenkick des SV Pankofen sind unter anderem die Bezirksligisten FC Künzing und Türk Gücü Straubing am Start

Der SV Pankofen freut sich, dass nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das traditionelle Hallenturnier wieder stattfinden kann. Im Gegensatz zum allgemein rückläufigen Trend des Hallenfußballs findet das Turnier einen guten Zuspruch, so dass am 22. Januar insgesamt 16 Mannschaften um den GLOBUS-Cup spielen. Zum mittlerweile achten Mal ist das Plattlinger SB-Warenhaus Globus Partner und Namensgeber des Turniers.

Neben dem Gastgeber und Titelverteidiger SV Pankofen und den Nachbarvereinen SpVgg Plattling und Plattlinger Kickers nehmen auch die beiden Ost-Bezirksligisten FC Künzing und Türk Gücü Straubing, sowie der Tabellenführer der Kreisliga Straubing SpVgg Niederalteich, sowie der Kreisligist FC Oberpöring, der ebenfalls ein heißer Aufstiegsanwärter ist, und zahlreiche weitere Mannschaften am Turnier teil. Der Startschuss für die Vorrunden-Matches erfolgt um 11 Uhr. Um 16 Uhr wird es dann richtig spannend, wenn das erste Viertelfinale angepfiffen wird. Läuft alles nach Plan, wird das Finale gegen 17:45 Uhr über die Bühne gehen.

Auch neben dem Hauptturnier der Herren finden an zwei Wochenenden zahlreiche weitere Turniere des SV Pankofen statt. Bereits am Freitagabend fand der Wettbewerb der A-Junioren statt, am heutigen Samstag treten zunächst die E-Junioren und dann die AH-Teams zum "Stefan-Weiß-Gedächtnisturnier“ an. Am Wochenende 28.01/29.01 finden dann noch die Turniere der F-, D- und B-Junioren statt.