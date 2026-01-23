Hohkeppel II gab den Rücktritt aus der Landesliga bekannt. – Foto: Marcel Eichholz

"Überraschend": Stimmen aus der Landesliga zum Hohkeppel-Aus Die Zweitvertretung des SV Eintracht Hohkeppel gab Anfang dieses Jahres ihren Rücktritt aus der Landesliga Staffel 1 bekannt. Infolgedessen wurden alle kommenden Spiele des Landesligisten abgesagt und die absolvierten Partien werden nicht mehr gewertet.

Gleich zu Beginn des Jahres 2026 gab es die erste Überraschung in der Landesliga, Staffel 1: der SV Eintracht Hohkeppel II gab seinen Rücktritt bekannt. Dies hatte große Auswirkungen auf die Tabelle, denn die absolvierten Partien Hohkeppels werden nicht mehr gewertet. Somit verloren sowohl Teams im oberen Tabellendrittel, als auch Mannschaften im Tabellenkeller wichtige Punkte. Vier Vereinsverantwortliche der Landesliga äußerten sich zum Rückzug und dessen Folgen.

Fortuna Bonn und Schlebusch mit Einbußen Im Abstiegskampf geht es heiß her. Durch den Rückzug des SV mussten einige Vereine wichtige Punktverluste hinnehmen. Dadurch änderten sich auch die Verhältnisse im Tabellenkeller. Einen Verein, den der Rücktritt schwer traf, war der SC Fortuna Bonn, denn die Bonner schlugen die Eintracht in der Liga mit 1:0. Nun verlieren sie diese drei wichtigen Punkte. Somit beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer aktuell sechs anstatt vier Punkte für den SC. "Die Nachricht kam sehr überraschend. Ich denke damit hat keiner gerechnet. Die Hintergründe kann ich nicht beurteilen, da bin ich viel zu weit weg. Es wird viel spekuliert, daher ist es schwierig sich eine Meinung zu bilden", sagte der Bonner-Cheftrainer Dario Paradiso zum Rücktritt. Im Hinblick auf den Verlust der wichtigen Zähler führte er aus: "Natürlich wurden uns die drei Punkte abgezogen - das ist sehr ärgerlich, aber wir können es nicht ändern. Wir müssen nach vorne schauen, denn andere Vereine haben auch Punkte abgezogen bekommen und unser Ziel bleibt es nach wie vor den Klassenerhalt zu schaffen."

Ein weiterer Verein, der einen Punktverlust hinnehmen musste, war der SV Schlebusch. Der Vierzehntplatzierte der Liga siegte gleich am ersten Spieltag mit 2:0 gegen Hohkeppel. Durch die drei abgezogenen Zähler fiel die Mannschaft von Cheftrainer Heiko Dietz auf einen Abstiegsplatz zurück. "Als diese Meldung kam war es auch für mich persönlich überraschend. Wenn man das in diesen Vergleich packt, wie die Ziele in dem Verein definiert wurden im Vorfeld, dann kam diese Meldung einfach sehr überraschend", äußerte der Übungsleiter Schlebuschs zu dem Ausstieg der Eintracht. Mit Blick auf den Punkte-Rückschlag erklärte er: "Es ist natürlich gerade in der Konstellation, mit den Abständen mit denen man da unten unterwegs ist, auf den ersten Blick schade, dass man drei Punkte verliert. Nichtsdestotrotz versuchen dementsprechend so viele Punkte zu holen, dass wir den Klassenerhalt erreichen." Brauweiler profitiert Aber auch im Kampf um den Aufstieg gab es eine minimale, aber vielleicht ausschlaggebende Veränderung. Der SV Grün-Weiss Brauweiler machte durch den Rückzug Hohkeppels einen Punkt gut auf den Tabellenführer FSV SW Neunkirchen-Seelscheid. Nun trennen beide Vereine nur noch zwei Zähler.