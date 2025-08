Überraschend souverän: Kammerberger lassen Garching beim 3:0 kaum eine Chance

Bestens erholt von ihrer Auftaktpleite hat sich die SpVgg Kammerberg beim souveränen 3:0-Auswärtssieg in Garching präsentiert.

Garching/Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord eine überzeugende Antwort auf die Auftaktniederlage gegen Gerolfing gegeben. Mit einem 3:0-Erfolg beim VfR Garching sicherte sich das Team von Trainer Victor Medeleanu die ersten Punkte der Saison – und das hochverdient.

Die Kammerberger erwischten einen optimalen Start. Nach knapp sieben Minuten spielte Neuzugang Peter Graf einen präzisen Ball über die Garchinger Abwehrkette auf den Flügel. Die Hereingabe verarbeitete Martin Reindl technisch stark. Sein Abschluss aus rund elf Metern prallte vom Innenpfosten ins Netz – das erste Pflichtspieltor für den Mittelfeldspieler im Trikot der Spielvereinigung.

Mitte der ersten Hälfte steigerten sich die Hausherren

„Wir waren von Beginn an konzentriert und hatten zunächst viel Ballbesitz“, lobte Medeleanu. Die frühe Führung war die logische Folge einer kontrollierten Anfangsphase der Gäste. Doch Mitte der ersten Hälfte steigerte sich die junge, runderneuerte Garchinger Mannschaft.

Der Landesliga-Absteiger hatte nun mehr Ballbesitz und erhöhte den Druck auf die Defensive der Kammerberger, doch die Gäste konnten die Angriffe stoppen, ehe es gefährlich wurde. „Wir haben defensiv diszipliniert und geschlossen agiert”, sagte der SpVgg-Coach. Die talentierte, aber noch unerfahrene Mannschaft des VfR blieb so ohne nennenswerte Chance auf den Ausgleich.

Ein Doppelschlag, der die Vorentscheidung brachte

Nach dem Seitenwechsel dann die spielentscheidenden Minuten: Nur Sekunden nach Wiederanpfiff nutzte Domenik Kaiser ein Missverständnis in Garchings Innenverteidigung zum 2:0 (46.). Kurz darauf schloss Mario Stanic einen sehenswerten Angriff mit dem 3:0 (51.) ab – und machte somit den Kammerberger Doppelschlag perfekt.

Auch in der Folge blieb Kammerberg abgeklärt. Mit der Einwechslung des erfahrenen Robert Villand (65.) stabilisierte Medeleanu das Mittelfeld weiter. Garching mühte sich zwar, fand aber keine Lücken – und musste am Ende den Sieg der Gäste anerkennen. „Unser Erfolg ist vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen, er war aber absolut verdient”, betonte Medeleanu. Fazit: Eine gelungene Reaktion auf die 1:4-Niederlage am ersten Spieltag.