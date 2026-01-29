„Überraschend gut“: TuS Geretsried verliert nur knapp gegen Haching Testspiel gegen Unterhaching von Rudi Stallein · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser

Nicht zu halten: Sebastian Rosina (li.) trifft zum 1:2-Anschlusstreffer für den TuS Geretsried bei der SpVgg Unterhaching. – Foto: Rudi Stallein

Der TuS zeigt eine starke erste Halbzeit gegen den Regionalligisten. Am Donnerstag wartet das emotionale Duell in Münsing.

Zwar ging die Partie bei der SpVgg Unterhaching 1:2 verloren. Aber Daniel Dittmann zeigte sich von der Leistung seiner Mannschaft recht angetan. „Das war überraschend gut für den ersten Test nach der Winterpause“, lautet das Fazit des TuS-Trainers. „Speziell in der ersten Halbzeit“ habe sein Team gegen den in Top-Besetzung angetretenen Regionalligisten sehr gut mitgehalten. „Wir hatten sogar einige super Momente mit Ball. Wir haben uns gut befreit, Lösungen gefunden und waren schnell im Pressing“, analysiert Dittmann, der „zwei, drei Umschaltaktionen“ gesehen hatte, „durchaus gute Chancen für uns.“ Torlos ging es in die Pause, in der Haching-Coach Sven Bender etliche Wechsel vornahm, die das Spiel der Gastgeber belebten. „Die jungen Wilden hatten nichts zu verlieren und haben entsprechend Gas gegeben, da war ein anderer Schwung im Spiel“, konstatiert Dittmann. „Da war Unterhaching klar besser.“ Das spiegelte sich, wenngleich nicht deutlich, im Ergebnis wider. In der 57. Minute brachte Cornelius Pfeiffer, kurz vor der Pause ins Spiel gekommen, die SpVgg in Führung, Der ebenfalls eingewechselte Jorden Aigboje erhöhte eine Viertelstunde vor Schluss per Elfmeter auf 2:0. Sebastian Rosina (81.) erzielte per Nachschuss nach einer Ecke den 1:2-Endstand. „Insgesamt war das ganz gut, mit Luft nach oben.“ Dittmanns Einschätzung gilt für das Auftreten der drei jungen TuS-Neulinge ebenso für das gesamte Spiel.

Test Nummer zwei steht an diesem Donnerstag beim Kreisligisten SV Münsing auf dem Programm. Erneut nicht auf dem Feld stehen wird Sebastian Schrills, der sich im Training einen Zeh gebrochen hat. Um den Heilungsprozess nicht unnötig zu verkomplizieren, soll der Kapitän die nächsten zwei Wochen bis zum Beginn des Trainingslagers pausieren. In Münsing (19.30 Uhr) trifft Dittmann zum ersten Mal auf die von seinem Vorgänger und Mentor Martin Grelics trainierte Mannschaft. „Ich freu‘ mich wahnsinnig auf das Spiel“ gesteht der TuS-Coach, dass ihn das Wiedersehen emotional mehr tangiert als ein x-beliebiges Vorbereitungsspiel. Dass zwischen beiden Kontrahenten drei Ligen Unterschied sind, sei unproblematisch, meint Dittmann. „Wir werden sicher mehr Momente im letzten Drittel haben, als in Unterhaching“, glaubt er. „Aber unterklassige Mannschaften sind in solchen Spielen immer besonders motiviert.“